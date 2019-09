Google pot mantenir fora de la UE els continguts amb «dret a l'oblit»

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha donat la raó a Google en el seu litigi amb les autoritats franceses i ha dictat que els motors de cerca com el gegant nord-americà poden limitar l'aplicació de l'anomenat «dret a l'oblit» a la UE, i per tant mantenir els continguts retirats dels dominis europeus accessibles des de fora de la UE. Així, la Justícia europea descarta que existeixi un «dret a l'oblit» global, com pretenia el regulador de protecció de dades francès, encara que també avisa Google que, a més de retirar les versions disponibles en els diferents estats membres, haurà d'«adoptar mesures que impedeixin de manera efectiva o dificultin seriosament» als internautes accedir des d'algun país de la UE als enllaços controvertits que segueixin disponibles fora del bloc.