Inscripcions obertes a la jornada de networking de Castellbell

Castellbell i el Vilar manté obertes les inscripcions per a la cinquena jornada de networking que tindrà lloc el 4 d'octubre a Can Padró. La trobada tractarà la innovació i l'estratègia a l'empresa amb una ponència del consultor Miquel Lladó. La jornada mantindrà un espai de networking perquè les empreses i professionals del territori estableixin contactes. Els participants també podran participar en les activitats de motor pròpies de Can Padró. Personalitats polítiques hi han confirmat l'assistència, com els diputats al Parlament Eusebi Campdepadrós i Jordi Munell; el diputat de Turisme de la Diputació, Joan Luis Ruiz; la presidenta del Consell del Bages, Estefania Torrente; l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent; i l'alcaldessa de Castellbell i el Vilar, Montserrat Badia.