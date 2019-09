Madrid va gastar el 10% més en innovació tecnològica del que ho va fer Catalunya durant l'any 2017

Les empreses madrilenyes van invertir un 10% més en innovació tecnològica que les catalanes durant el 2017. Segons es desprèn dels resultats definitius de l'«Enquesta sobre Innovació a les Empreses» corresponent al 2017 i publicada ahir per l'INE, les companyies catalanes van gastar 3.766 milions d'euros en aquest camp, una xifra que situa Catalunya com la segona comunitat amb una inversió més alta, però lluny dels 5.206 milions d'euros que van destinar les empreses situades a Madrid. En total, la despesa en innovació tecnològica va arribar als 14.821.000 d'euros el 2017, fet que suposa un increment del 7% respecte a l'any anterior. L'INE revela que aquesta xifra representa l'1,8% de la xifra de negocis de les empreses de 10 o més assalariats amb despesa en innovació tecnològica. Per activitats destaquen les d'R+D interna (són el 49,8% del total de la despesa en activitats per a la innovació tecnològica), les d'adquisició de maquinària, equips, maquinari o programari avançats (20,7%) i les d'R+D externa (15,1%). La despesa en innovació tecnològica va augmentar un 27,4% en la construcció i les activitats immobiliàries, el 10,1% a la indústria, el 6,6% a l'agricultura i el 3,3% als serveis (menys activitats immobiliàries). Per branques d'activitat, les empreses d'informació i comunicacions representen el major percentatge del total de la despesa en innovació tecnològica (amb un 13,9% del total).