L'Agència Catalana de Turisme crida a la calma davant del Brexit

L'Agència Catalana de Turisme va voler tranquil·litzar ahir els empresaris turístics sobre les possibles conseqüències del Brexit. El seu director, el gironellenc David Font, va fer una crida a l'«optimisme», ja que va assegurar que dos de cada cinc britànics volen viatjar en algun destí proper els següents dotze mesos i va recordar que Catalunya és un mercat «ben posicionat» dins del Regne Unit.

Tot i així, Font va avançar que les reserves podrien arribar una mica més tard del normal de cara a la propera temporada, en funció de com es resolgui la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. De tota manera, Font va dir que la variació de la lliura esterlina no ha de comportar una disminució en la despesa, ja que fins al mes de juliol els turistes britànics han gastat «gairebé un 13% més per turista i dia» en les seves vacances.

Font va recordar que entre el gener i el juliol tan sols s'han registrat 30.000 turistes anglesos menys que l'any passat. Es tracta d'una variació residual que respon a «fluctuacions» habituals dels mercats. A més, Font va recordar que Catalunya té una bona «relació qualitat-preu» i això genera un important atractiu per als britànics.

Font també va detallar que, segons una enquesta del portal web de viatges, el 87% dels anglesos repetiria les seves vacances a l'Estat espanyol i això comporta que aquest turisme sigui «fidel» a les seves destinacions, com ara la Costa Brava. De fet, el Regne Unit és el segon país emissor de turisme que té Catalunya.

Per això va remarcar que de cara a la Generalitat «el mercat britànic era, és i seguirà sent una prioritat» per al Govern català. A més, el director va garantir que des de l'Agència Catalana de Turisme es faran «campanyes institucionals» com s'han fet fins ara per promocionar les destinacions del territori.

A més, Font també va destacar que hi ha «oportunitats» dins de la incertesa que comporta el Brexit. Una d'elles és la despesa que poden fer els visitants a Catalu-nya. El creixement de la despesa dels turistes britànics és important tenint en compte que la lliura esterlina ha anat canviant de valor, sobretot a la baixa, i ha representat una pèrdua de poder adquisitiu per part dels britànics.

Per al director de l'ACT aquesta és una mostra que «els britànics volen seguir anant de vacances» tot i la incertesa política i econòmica. Així ho va explicar en una conferència sobre el Brexit en el segon congrés Girocàmping PRO que es va fer ahir al Palau de Congressos de Girona.

D'altra banda, Font també va parlar de la preocupació que té l'ACT amb el tancament de la base de Ryanair a l'aeroport de Girona. El director va avançar que de cara al proper hivern «es mantindran pràcticament les mateixes places» que l'any passat, però hi haurà dues destinacions menys. Tot i així, Font va afirmar que «el tema no està tancat» i ara «s'està treballant per veure el paper que tindrà l'aeroport de Girona» després del tancament. Font va demanar a Aena que «escolti» la Generalitat i opti per «garantir una gestió descentralitzada dels aeroports».