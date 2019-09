L'ANC diu que la campanya per contractar empreses afins fomenta la competència

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie,va dir ahir que la campanya impulsada per l'entitat que insta a contractar només empreses i proveïdors de serveis afins a l'independentisme és «legítima» i promou la competència.

L'entitat va organitzar una concentració a les portes de la Ciutat de la Justícia amb motiu de la vista oral convocada pel jutjat mercantil 11 per la demanda interposada per Foment, que demana la retirada de la campanya «Consum estratègic» per considerar-la una «conducta anticompetitiva prohibida». «Consum estratègic» busca «enfortir una economia catalana molt més deslligada de les pressions polítiques», i sol·licita que es contractin serveis només amb empreses de caràcter independentista i que s'evitin les «de tipus oligopolístic que van participar obertament en la campanya de la por» contra l'independentisme. Paluzie considera «irònica» la demanda, ja que «Foment ens denuncia per limitació de la competència, quan justament la campanya el que fa és incrementar els nivells de competència».