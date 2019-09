Els empresaris de la regió central afronten amb serenitat la possibilitat d'una crisi

Els senyals d'alerta es multipliquen. Segons les darreres actualitzacions dels indicadors macroeconòmics que publiquen regularment les organitzacions internacionals, ens encaminem cap a un escenari de desacceleració de l'activitat econòmica arreu del món. Quin impacte tindrà aquesta frenada de l'economia en les empreses de la Catalunya Central? Si bé els empresaris i representants patronals mantenen la confiança en el teixit productiu de la Catalunya Central, els sindicats recorden que encara no s'han recuperat les condicions laborals d'abans de la crisi i afirmen que cal estar alerta que el nou context econòmic no serveixi de pretext per retallar salaris i els drets dels treballadors.

Esteve Pintó, president de Pimec Catalunya Central, afirma que les dades macroeconòmiques indiquen que l'any que ve hi haurà una «desacceleració» de l'economia «arreu del món».

Tot i això, sosté que l'economia catalana està preparada per afrontar aquest escenari. «Si considerem que Catalunya és un país, observem que, segons les previsions, és un dels que decreixeran menys del món, tret de la Xina. Si hi ha una caiguda de l'activitat mundial, estic convençut que no tindrà un impacte negatiu en els llocs de treball», assegura Pintó. Segons el representant de Pimec, el fet que a les empreses de la Catalunya Central els costi trobar professionals qualificats demostra que l'entorn econòmic local està en creixement. Els dos factors que, segons Pintó, podrien desestabilitzar l'economia catalana són la incertesa provocada pel Brexit i, sobretot en l'automoció, la transformació tecnològica del sector.

El president de la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central, Xavier Perramon, també és del parer que l'economia mundial s'alentirà l'any que ve. Segons Perramon, «és probable» que aquesta desacceleració sigui només un «reposicionament del mercat» davant de processos geopolítics que generen incertesa, com ara el Brexit, la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina i les fluctuacions en el preu del petroli per les tensions al golf Pèrsic. «Algunes empreses del Bages la noten, aquesta frenada. Hi ha inversions previstes que no es fan», alerta Perramon, que coincideix amb Pintó que un dels sectors que viuen moments complicats és el de l'automoció.

Malgrat tot, el president de la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central sosté que les empreses estan preparades per afrontar aquest escenari, ja que tenen la capacitat de «compensar» una eventual «pèrdua de mercats tradicionals» derivada de la desacceleració mundial amb «l'entrada a nous mercats internacionals».

Per la seva banda, la presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacòs, alerta que, si bé es preveu que la desacceleració no tindrà un impacte tan profund a Catalunya com en altres economies del món, «cal ser prudents». «Encara no hem sortit de la crisi anterior, i les empreses, sobretot del sector de la indústria, expliquen que ara reben menys comandes», recorda Gratacòs. Tot i això, la presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa confia en les empreses catalanes. «Han fet els deures. Han fet un esforç d'internacionalització, i ara no només venen els seus productes a països de la Unió Europea, sinó d'arreu del món. Si no depens només d'un mercat, ets més resilient», assegura.

L'assessor en comerç internacional de la Cambra de Comerç de Manresa, Jaume Ferrer, assenyala que institucions com l'Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE) i el Banc d'Espanya han alertat en els seus informes que l'economia mundial s'enfronta a mitjà termini a un horitzó de «menys creixement». «Això no vol dir, però, que hagi de venir una crisi econòmica com la del 2008», matisa Ferrer.

Per la seva banda, el president de la Unió Empresarial de l'Anoia, Joan Domènech, també apunta a la guer-ra comercial, el Brexit i la inestabilitat política a Europa com a factors que podrien precipitar el refredament de l'economia. Tot i això, afirma que no cal caure en el pessimisme, ja que aquesta situació és una «oportunitat» perquè les empreses facin canvis, com ara «invertir en l'optimització de tecnologies». «La clau és la planificació a llarg termini, estar preparats pel que fa a competitivitat i ser conscients de la importància de la revolució 4.0 i la sostenibilitat», assegura Domènech.

Per al president de l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà, Josep Maria Serarols, «hi ha la sensació que ve una època diferent», de més incertesa en l'economia. Serarols afirma que els empresaris del Berguedà estan preparats per afrontar una desacceleració de l'activitat productiva, però alerta que la comarca «ha quedat al marge dels índexs de creixement que han experimentat la resta de comarques centrals d'uns anys ençà». Per revertir aquesta tendència, Serarols reclama que les administracions treballin de bracet amb el sector privat i creguin en el territori.



El punt de vista dels sindicats

Lluís-Vidal Sixto, secretari d'Acció Sindical de CCOO a la Catalunya Central i el Vallès Occidental, és més pessimista que els empresaris. «Hi ha la percepció, en les empreses, que no contractaran més gent. Cor-re la brama que anem cap a una recessió», alerta.

Per la seva banda, la secretària general d'UGT Bages-Berguedà, Mercè Gómez, admet que hi ha factors, com ara el Brexit, la guerra comercial i la incertesa política, «que ens poden fer pensar que hi ha una desacceleració de l'economia». Malgrat tot, sosté que cal estar alerta que aquest nou context no serveixi de «pretext» a les empreses i els governs per «retallar sous i serveis públics», «que no s'han recuperat des de l'última crisi».

Un dels sectors més capaços de resistir la desacceleració que ve és, paradoxalment, un dels que més van patir en la darrera crisi: el de la construcció. Segons Sita Salido, propietària de la immobiliària Inllobsa, afirma que les empreses de la comarca estan preparades per afrontar la davallada econòmica perquè «encara no han acabat de sortir de la crisi del 2008» i són molt prudents a l'hora de fer inversions.

Finalment, la directora comercial de Forn de Cabrianes, Rosa Maria Abadal, alerta que «la desacceleració econòmica ens conduirà a una davallada del consum i a un augment de l'atur». Tot i això, Abadal és optimista: «N'hem après molt, de la darrera crisi».