Guixés Energia s'obre al sector eòlic invertint 3,5 milions a Portugal

La productora i comercialitzadora cardonina Guixés Energia, pertanyent al centenari Guixés Grup, ha adquirit a l'entorn del 20% d'un parc eòlic al nord de Portugal per poder incrementar la seva generació energètica en 10 gigawatts/hora anuals. L'operació suposa per a l'empresa una inversió de 3,5 milions d'euros i esdevé, a més, la seva primera incursió en el sector eòlic. A més, suposa la primera inversió (d'aquestes dimensions) del grup fora de Catalunya, segons explicava ahir a aquest diari Pilar Rodellas, directora comercial de l'empresa.

L'increment en 10 gigawatts (una energia suficient per abastar tres empreses industrials de mida mitjana) suposarà una facturació anual per a la societat a l'entorn del mig milió d'euros. La facturació de la comercialitzadora durant aquest any 2019 se situa a l'entorn dels 37 milions,.

«El volum de facturació de Guixés Energia al grup és del 71%. És l'empresa que més ha crescut els últims 3 anys», apunta Rodellas.

Segons el gerent de Guixés Grup, Josep Garcia, l'entrada al sector eòlic respon a dos motius: d'una banda, «al nostre compromís amb les energies renovables, tret distintiu de l'empresa des del seu naixement». «Vam néixer quan l'energia elèctrica era renovable, i ara torna. Però nosaltres no hem deixat mai la hidràulica», afegeix Garcia. Per a Guixés, «l'eòlica era l'espineta que ens faltava».

La directora comercial apunta que aquest sistema de producció «és molt més car, per a nosaltres i, tot i que podem generar més energia, l'amortització és més llarga». Principalment, l'energia generada per Guixés prové de la producció hidràulica. En segon lloc, de la fotovoltaica. L'energia eòlica suposarà només «el 5% del total del volum que venem», diu Rodellas. Un total a l'entorn dels 200 gigawatts anuals, quaranta dels quals provenen de la fotovoltaica, segons dades de l'empresa. El segon motiu que empeny Guixés a entrar en el sector eòlic, diu Rodellas, és «la necessitat de moure'ns. Estem en un sector on tot va molt ràpid i hi ha un alt nivell de competència. És renovar-se o morir».

Guixés comercialitzarà l'energia produïda a Portugal al conjunt de l'Estat, ja que Espanya i Portugal comparteixen un mercat energètic integrat.

La cardonina ha incrementat la demanda de grans empreses. L'any que ve, Guixés preveu posar en marxa una planta fotovoltaica al Solsonès (l'empresa no vol revelar, de moment, el municipi), que suposarà la generació de 5 gigawatts més. Garcia assegura que aquesta infraestructura energètica serà «dinamització per al territori». Actualment, Guixés disposa de diverses plantes fotovoltaiques, entre les quals una al Bages.

Guixés Grup va néixer el 1918 al Solsonès com una empresa dedicada a la distribució elèctrica a la vall de Lord, i actualment disposa d'una xarxa de distribució entre Cardona i el Port del Comte, negoci que suposa el 13% de la facturació del grup empresarial, segons dades de Guixés. Com a empresa comercialitzadora energètica té clients a tot l'Estat. Fa quatre anys, l'empresa va traslladar la seva seu a Cardona.