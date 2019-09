Control Group culmina els actes del seu 40è aniversari

El grup empresarial Control Grup, amb seu a Sant Fruitós, tancarà dissabte vinent els actes de commemoració del seu 40è aniversari amb una sortida a l'Anigami Parc de l'Esquirol i un dinar per als seus 150 treballadors.

La companyia bagenca, líder a en el sector de la distribució de programari empresarial, serveis d'impressió i sistemes informàtics, va programar enguany diversos actes per celebrar l'efemèride amb clients, proveïdors i treballadors.

El 18 de setembre, 800 treballadors, clients i proveïdors de l'empresa van assistir a un espectacle al Kursaal de Manresa de l'actor i còmic Quim Masferrer. Dissabte passat, la companyia va organitzar un dinar per als seus socis, partners i institucions i entitats de la Catalunya Central al celler Abadal, al qual van assistir Maria César, directora general d'impressió per a Espanya i Portugal d'HP, Luis Pardo, CEO de Sage Iberia, i Vasco Falcâo, president de Konica Minolta Business Solutions España, partners tots ells de Control Group. També hi van ser convidats Valentí Junyent, alcalde de Manresa, Bàrbara Minoves, directora dels Serveis Territorials d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya a la zona, i Sílvia Gratacòs, presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, entre altres personalitats.

Control Group està integrat per les empreses Sistemes d'organització, ComputerDos, Informàtic Maresme, Cover ofimàtica i Bemar Perfect Training, té vuit delegacions a Catalunya i factura més de 22 milions d'euros anuals.