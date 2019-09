El jutge dona la raó als treballadors en el conflicte amb Inox Designers

El jutge ha donat la raó als treballadors en el conflicte que mantenien des de final de l'any passat contra l'empresa manresana Inox Designers per l'impagament de nòmines.

Segons Acció Sindical del Bages, que ha representat 12 treballadors en el procés judicial, el jutge ha reconegut «l'extinció de contracte per incompliment de l'empresa (i, conseqüentment, el dret a cobrar l'atur), així com els sous impagats i la quitança». Fonts del sindicat van afirmar ahir que els treballadors han estat «entre sis i nou mesos sense cobrar el sou ni rebre cap mena d'ingrés». Aquestes fonts també van explicar que l'empresa haurà d'abonar a cada treballador una indemnització que oscil·la «entre 15.000 i 25.000 euros, tenint en compte que hi ha treballadors que acumulen fins a 10 anys d'antiguitat».

La sentència arriba tres mesos després de la celebració del judici. El 2 de juliol, el representant legal de l'empresa manresana Inox Designers va acceptar davant del jutge els fets exposats en la denúncia d'un grup de treballadors per l'impagament de nòmines.

Tot i que Regió7 no s'ha pogut posar en contacte amb el soci fundador d'Inox Designers, David Porto, per valorar la sentència, el 2 de juliol va lamentar en declaracions a aquest diari el «malentès» que, segons la seva opinió, hi ha a l'origen del conflicte laboral. Tot i això, Porto va reconèixer els impagaments, que va atribuir a un mal moment econòmic per una davallada de la producció i la pèrdua de clients.



La denúncia pública

Els 12 treballadors d'Inox Designers (l'empresa en té una vintena) assessorats per Acció Sindical del Bages van denunciar públicament i a Inspecció de Treball l'11 d'abril passat l'impagament de nòmines, que, segons van explicar membres de la plantilla, en alguns casos ja feia cinc mesos que s'arrossegava. Segons Acció Sindical del Bages, els problemes van començar a partir de l'estiu passat. Arran dels impagats, alguns treballadors van tenir depressions i el metge va donar-los la baixa.