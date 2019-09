La indústria de béns d'equip creix per sisè any consecutiu

La indústria espanyola de béns d'equip va facturar 61.614 milions d'euros el 2018, el 6,6% més que l'any anterior, i encadena així el seu sisè exercici consecutiu de creixement. Segons les dades presentades per l'Associació Nacional de Fabricants de Béns d'Equip (Sercobe) a la seva assemblea anual, d'aquesta xifra total de facturació, el 67,4% va procedir dels mercats exteriors, reafirmant-se així com el primer sector exportador de l'economia espanyola, amb un pes del 20% sobre el total. Així mateix, l'associació, que està integrada per més de 400 empreses, va destacar l'increment del 8,9% del consum aparent, que mesura el potencial del mercat interior (facturació + exportació + importació).

El director general de Sercobe, Juan Ramón Durán, va valorar aquests resultats «positius», que, a més, constaten la qualitat i la capacitat de penetració del sector en mercats on «la competència és atroç».

Pel que fa a les exportacions, després del creixement del 15,8% que va portar a xifres rècord el 2017, l'any passat es van mantenir estables (-0,1%), fins als 41.500 milions d'euros. Els països de l'entorn –Unió Europea– van tornar a ser el principal mercat, amb el 55,1% de les vendes a l'exterior, seguits d'Iberoamèrica (10,4%), els Estats Units i el Canadà (7,6%), i l'Àfrica del Nord (6,6%).

Per la seva banda, les importacions es van elevar l'any passat el 3,5% respecte al 2017, fins als 54.025 milions d'euros, fet que constata un bon comportament de la demanda interna a Espanya. Els clients principals del sector durant el 2018 van ser França (12,6% de les exportacions), Alemanya (11,3%), els Estats Units (6,6%) i el Regne Unit (6,4%). D'altra banda, Alemanya va ser el proveïdor principal, amb el 18,5% de les importacions, seguit de la Xina (14,8%), França (9,6%) i Itàlia (9,1%).

Pel que fa a la creació d'ocupació del sector, va registrar un augment del 3,8% el 2018, que millora l'increment del 2,8% registrat el 2017 i tanca l'exercici passat amb al voltant de 280.000 llocs de treball directes, xifra que arriba amés de 500.000, incloent-hi els llocs de treball induïts.

Així mateix, els bons resultats empresarials es van traduir en un augment considerable de les inversions pròpies, que suposen el 6,6% de la facturació, molt per sobre de l'1,9% de l'any anterior.

De cara al 2019, la indústria estatal de béns d'equip preveu seguir amb aquesta tendència alcista dels últims exercicis i apunta a un «bon» any per a les empreses, amb un creixement en la facturació a Espanya d'aproximadament el 4%.