S&P considera que el preu de l'habitatge creixerà el 5,5% enguany

El preu de l'habitatge creixerà el 5,5% aquest any, el 4,4% el 2020 i que l'increment es reduirà fins al 3,9% el 2021, segons previsions de S&P. L'agència de qualificació va assenyalar que durant el primer trimestre els preus van augmentar el 6,9%, xifra que està per sobre de la registrada el 2018 (6,7%), però per sota de la del 2017 (7,2%). Així mateix, va afegir que l'economia espanyola està resistint la recessió a l'eurozona i que la taxa d'atur està registrant un creixement sòlid. A més, va apuntar que la confiança del consumidor continua donant suport al mercat immobiliari.

S&P va explicar que l'excés d'oferta en habitatge està desapareixent i que en el mercat immobiliari hi ha cada vegada més tensions, tot i que hi ha diferències regionals.

Així, va recordar que un metre quadrat a Madrid costa tres vegades més que a Extremadura, autonomia que va experimentar un creixement negatiu del preu al primer trimestre.

Les dades d'Extremadura contrasten amb el creixement de més del 8% registrat a la capital de l'Estat o del 6% de Catalunya.

S&P considera que el mercat laboral continuarà donant suport al creixement del preu de l'habitatge, tot i que la creació de l'ocupació hauria d'alentir-se. Així mateix, va assenyalar que, tot i que la inversió en construcció sigui de l'11% del PIB, la demanda hauria d'impulsar a la baixa l'oferta d'habitatge i sostenir el creixement dels preus.

D'altra banda, considera que les hipoteques haurien d'estabilitzar-se en nivells històricament baixos. «Esperem que la inflació repuntarà el proper any, fet que ajudarà a mantenir baixes les taxes d'interès reals i donarà suport a la demanda d'habitatge», va afegir l'agència de qualificació.

S&P espera que la demanda d'habitatges es mantingui «forta» per les condicions econòmiques favorables i els tipus d'interès baixos, però preveu que se suavitzarà mentre empitjori la seva assequibilitat.

Per això, considera que el creixement del preu de l'habitatge continuï aquesta tendència, tot i que espera que es desaccelerarà. També va recordar que l'enquesta de préstecs bancaris divulgada pel Banc Central Europeu (BCE) mostra que els bancs esperen que la demanda d0hipoteques es mantingui estable a final d'aquest any.

A més, va afegir que els bancs esperen endurir les concessions de crèdit. També creu que l'escassetat d'habitatges empitjorarà en algunes zones de Madrid i que el creixement dels preus romandrà per sobre de la mitjana estatal.