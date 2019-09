La xifra de treballadors afectats per ERO es va disparar el 40% fins al mes de juliol

La xifra de treballadors que s'han vist afectats per expedients de regulació d'ocupació (ERO) que han estat autoritzats per les autoritats laborals o comunicats a aquestes autoritats va pujar el 40% en els set primers mesos de l'any en comparació del mateix període del 2018, fins a sumar 44.745 afectats, segons dades divulgades pel ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

Les empreses immerses en un procediment de regulació d'ocupació van disminuir un 0,6% entre els mesos de gener i juliol, fins a un total de 1.304, mentre que els expedients es van reduir un 14,6%, fins als 1.678 procediments. Per tipus de procediment, el nombre de treballadors afectats per acomiadaments col·lectius va pujar un 12,8% en taxa interanual, fins a sumar 14.500 treballadors. Les suspensions de contracte van afectar un total de 28.920 treballadors, xifra que suposa un 74% més, mentre que els afectats per expedients de reducció de jornada van baixar un 46,7%, fins als 1.325 treballadors. Del total de procediments que es van registrar fins al mes de juliol, el 89,9% comptaven amb un acord entre les parts en conflicte, segons les dades del ministeri de Treball.

Per sectors, indústria i serveis van concentrar el major nombre d'afectats per ERO en els set primers mesos, amb 28.229 i 14.669 treballadors, respectivament, amb un repunt del 85,3% en el primer cas i un descens del 2,8% en el cas dels serveis.

La construcció, per la seva banda, va registrar 1.350 treballadors afectats per aquestes regulacions d'ocupació, el que suposa un 28,3% més, mentre que a l'agricultura es van veure immersos en un ERO un total de 467 treballadors, un 15,4% menys que fins al juliol de l'any passat.

Per comunitats, la que va registrar un major nombre de treballadors que es van veure afectats per regulacions d'ocupació en el període entre els mesos de gener i juliol va ser la Comunitat Valenciana, amb 14.870 treballadors implicats, quatre vegades més que en el mateix període del 2018. Gairebé tots els treballadors afectats a aquesta autonomia es van veure immersos en un expedient de regulació d'ocupació de suspensió de contracte (11.850). En això han tingut molt a veure els ERO temporals de suspensió de contractes que s'han aplicat durant aquest any a la factoria de Ford a Almussafes. El nombre de treballadors afectats per ERO va baixar fins al mes de juliol en un total de sis comunitats autònomes i va pujar en onze i a Ceuta i Melilla. Els principals descensos van ser a la Rioja (-49,7%) i Madrid (-32,9%), mentre que els ascensos més imporants van correspondre a la Comunitat Valenciana (+354,5%), Cantàbria (+96,7%) i Galícia (+89,9%).