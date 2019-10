Ampans i Caprabo obriran enguany un segon supermercat a Manresa

Local del carrer de Pompeu Fabra on s'ubicarà el nou supermercat Caprabo gestionat per Ampans

Ampans i Caprabo tornen a unir forces per obrir el segon supermercat de Catalunya que donarà feina a persones amb discapacitat i en situació de vulnerabilitat. Es tracta del supermercat que hi ha al carrer de Pompeu Fabra de Manresa, que va tancar les portes al setembre per fer-hi una remodelació d'espais i entrarà de nou en funcionament al novembre. El distribuïdor alimentari hi ha invertit 250.000 euros.

El projecte impulsat fa dos anys per Caprabo i Ampans ha permès «obrir noves oportunitats per a la inclusió sociolaboral de persones amb discapacitat i en situació de vulnerabilitat», segons fonts d'Ampans, que afirmen que treballar de cara al públic i en un entorn comunitari «fa visibles les capacitats per sobre de les dificultats i és una porta oberta perquè persones en situació de vulnerabilitat i excloses del món laboral tinguin noves oportunitats».

El nou supermercat del carrer de Pompeu Fabra donarà feina a 15 persones, 11 de les quals tenen alguna discapacitat física o psíquica o estan en situació de vulnerabilitat. La resta són treballadors de l'anterior supermercat. El local té una superfície comercial de 300 metres quadrats i oferirà més de 4.500 productes de marques de fabricants líders, marques pròpies i productors de proximitat. A l'entrada de la botiga hi haurà un espai dedicat a productes d'elaboració d'Ampans, que té com a objectiu donar a conèixer als clients de la botiga l'activitat comercial de la fundació Ampans per generar oportunitats i donar ocupació.

Ampans i Caprabo van obrir el primer supermercat de Catalunya gestionat per persones amb discapacitat el novembre del 2017 al carrer de Barcelona de Manresa, en què actualment treballen 12 persones. «L'experiència ha estat molt bona. S'estan complint les expectatives, i per això Ampans i Caprabo han decidit col·laborar de nou», va assegurar ahir a aquest diari Joana Tubau, responsable de comunicació d'Ampans.

Com ja va passar amb el primer Caprabo d'Ampans, l'obertura ha requerit un estudi previ per adequar els processos de treball, tasques i funcions que requereix la gestió d'un supermercat als perfils i capacitats diverses de les persones que componen l'equip.



Expansió de franquícies

Caprabo va posar en marxa el seu projecte d'expansió en forma de franquícies el 2011 mantenint un ritme selectiu d'obertures en el seu principal mercat estratègic, Catalunya. El distribuïdor alimentari ha superat la previsió d'obertures previstes per al primer semestre del 2019 i ja ha afegit 11 supermercats nous a la seva xarxa. Caprabo manté el seu pla d'expansió i creixement a través d'un format franquiciat, que es preveu que enguany creixi el 10% en facturació.

Per la seva banda, les empreses vinculades a Ampans donen feina a més de 200 persones amb discapacitat i risc d'exclusió en els sectors de jardineria, neteja, manipulats, arts gràfiques, medi ambient, restauració (Canonge) i alimentació (Formatges Muntanyola i Vins Urpina).