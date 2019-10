Dues bagenques denuncien un hotel d'Altafulla per explotació i discriminació

Acció Sindical del Bages i el col·lectiu LGBTIQ l'Aldarull han convocat, per a avui a les 9 del matí, una concentració de suport a dues treballadores bagenques que el 12 de setembre van denunciar l'hotel Altafulla Mar, situat al municipi tarragoní d'Altafulla, per haver estat acomiadades el 14 d'agost «en clara vulneració dels seus drets fonamentals» i per haver patit discriminació a la feina per la seva orientació sexual, segons que va afirmar ahir el sindicat. Les treballadores també denuncien que Altafulla Mar els obligava a fer «només un dia de descans setmanal dels dos a què tenen dret», a treballar «hores extres no remunerades» i a acceptar «canvis d'horari constants».

L'acte de protesta tindrà lloc davant l'oficina del departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, ubicat al carrer d'Alfons XII, número 13, on s'ha de celebrar un acte de conciliació entre les treballadores i els representants legals de l'hotel.

Fonts del sindicat van explicar ahir que les treballadores van presentar dues denúncies als jutajs Socials de Tarragona: una per «acomiadament nul per vulneració dels drets fonamentals dels treballadors» i l'altra per «les quantitats corresponents a les hores que no se'ls van pagar».