Manresa cau sis posicions en un any en el rànquing català de la renda per declarant

Manresa va passar en un any (del 2016 al 2017) de la posició 157 a la 163 en el rànquing dels municipis catalans de més de 1.000 habitants per renda bruta mitjana per declarant, amb 28.095 euros. Segons l'estadística publicada ahir per l'Agència Tributària, Sant Fruitós de Bages es manté com el primer municipi bagenc, en la posició 66 de la llista (18 menys que un any abans), amb 31.651 euros. Sant Esteve Sesrovires lidera la llista de la Catalunya Central, en la posició 48, amb 33.058 euros.

En contrapunt, Calaf, que arriba a la posició 90 de Catalunya, amb 30.139 euros, ha guanyat 216 llocs en el rànquing en tan sols un any, un salt que hauria d'atribuir-se a operacions puntuals que tenen lloc en un període determinat en un municipi. Entre les capitals comarcals, Berga perd 30 posicions i Igualada, 20, mentre que Solsona n'escala 3.

Avinyonet del Penedès s'ha convertit en el segon municipi amb més renda per capita de l'Estat, només superat per Pozuelo de Alarcón i i ha avançat Matadepera. que era fins ara el municipi més ric de Catalunya.