Els aranzels de Trump poden tenir un impacte de 26 milions a les exportacions agroalimentàries de Catalunya

Els aranzels que els Estats Units tenen previst imposar a productes de la Unió Europea del sector agroalimentari poden tenir un impacte d'uns 26 milions d'euros a Catalunya, segons dades de la Promotora d'Exportacions Agroalimentàries Catalanes (PRODECA). L'any passat, el sector va vendre al país nord-americà per valor de 330 milions d'euros, i els aranzels en productes com oli, vins, caves, formatges o fruita poden afectar l'equivalent al 7,8% del que es va ingressar llavors. La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, ha convocat per la setmana vinent la Taula Agrària per estudiar l'increment dels aranzels.

Els EUA són el tercer destí fora de la Unió Europea dels productes agroalimentaris catalans, després de la Xina i el Japó, i representa el 3,3% de les exportacions mundials d'aliments i begudes catalanes. De fet, és el seu vuitè mercat mundial.

Els nous aranzels dictats per l'administració de Donald Trump entraran en vigor el 18 d'octubre, i afectaran principalment l'exportació del sector del 'fine food', el primer exportador català als EUA, i que inclou formatges, iogurts, mantega, fruits secs, sucs de fruita i fruites processades. Els aranzels pujaran un 25% en aquests productes, que el 2018 es van vendre al país nord-americà per valor de 125 MEUR.

Els olis vegetals i l'oli d'oliva català també veuran com pugen els seus aranzels en un 25%. Les exportacions d'aquest sector van ser de 56 milions l'any passat.

El tercer sector afectat serà el del vi, que exporta 85 milions d'euros, i veuria afectats els vins tranquils, no carbonatats, amb una graduació menor a 14% d'alcohol, ne recipients no superiors als 2 litres. El cava i la resta d'espumosos no estan afectats.

El sector del carni, amb 31 milions, també veurà com pugen els aranzels, així com el del peix i el marisc, en aquest cas per les exportacions de mol·luscs i marisc.

Pel que fa a la fruita, cítrics, cireres, préssec i peres tindran taxes aranzelàries d'un 25% addicional. Però segons el Govern, seria el sector menys afectat perquè Catalunya gairebé no exporta fruita i horta als EUA.

Unió de Pagesos reclama a la UE que eviti el perjudici del sector agrícola



Davant la imposició d'aranzels per part dels EUA, el sindicat Unió de Pagesos (UP) reclama a les administracions catalana i estatal que treballin per evitar que el sector agrari pagui els plats trencats pel fet que la Unió Europea (UE) va donar subsidis al de l'aeronàutica, recentment sancionats per l'Organització Mundial del Comerç (OMC).

El sindicat demana que vetllin perquè la Comissió Europea proposi una vigilància estricta de les repercussions i assumeixi al 100% del cost que pot tenir en l'agricultura. Des d'UP avisen del relleu que pot tenir la "guerra aranzelària" entre la UE i els Estats Units (EUA) i consideren que si els governs no actuen amb agilitat davant aquest conflicte comercial, exposaran el sector agrícola i ramader a conseqüències semblants a les que ha tingut el veto rus per a sectors com la carn i la fruita dolça.

Des d'Unió de Pagesos demanen que la Comissió Europea activi les mesures contemplades en l'Organització Comuna de Mercats per pal·liar els efectes derivats de l'afer Airbus. A més, reclama a als governs que facin tot el possible per evitar que un tercer, el sector agrari, sigui injustament perjudicat per la "mala gestió política en el finançament a un altre sector", segons han dit a través d'un comunicat.