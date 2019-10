Jordà diu que el sector agroalimentari està «expectant» amb la política aranzelària i que caldrà «adaptar-se» als canvis

La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, ha afirmat que la indústria agroalimentària ha d'estar "expectant" i que s'haurà d'anar "adaptant i readaptant" als canvis. En declaracions a l'ACN, Jordà ha afirmat que en el món global actual els mercats internacionals "juguen un paper importantíssim" i que una política aranzelària com l'anunciada pel president dels Estats Units, Donald Trump, "afecta", així com ho pot fer el Brexit. Malgrat això ha ironitzat afirmant que la gent "té la mania de menjar quatre o cinc cops al dia" i ha apostat per una alimentació "sana, segura i de qualitat", motiu pel qual hi veu un "futur immens".

La consellera ha valorat així les darreres informacions sobre la voluntat de Trump d'afegir aranzels després que l'Organització Mundial del Comerç (OMC) els concedís permís per fer-ho. Entre d'altres, productes com l'oli d'oliva, el formatge, les fruites o el vi es podrien veure afectats.