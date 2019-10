La proposta de gestió de polígons del Govern convenç l'empresariat bagenc

«Cal potenciar la indústria perquè és el motor de l'economia del país. Som pioners en polígons industrials a l'Estat, però ara és necessari crear un marc normatiu per potenciar-los». Amb aquestes paraules, la directora general d'Indústria de la Generalitat, Maria Matilde Villarroya, va traslladar a les associacions d'empresaris de polígons del Bages, reunides ahir al matí a la seu de l'Associació del Polígon Industrial de Bufalvent, a Manresa, el compromís del Govern català per millorar l'eficiència, la competitivitat i la gestió dels polígons de la comarca.

Villarroya va informar els empresaris del contingut de l'avantprojecte de la Llei d'Àrees de Promoció Econòmica i Urbana (APEU) i, més concretament, dels detalls d'aquesta norma que fan referència als polígons industrials. Segons Villarroya, la llei és un instrument «fonamental» per desplegar completament el Pacte Nacional per a la Indústria i el Pla d'Impuls dels Polígons.

De la feina feta per la Generalitat, Villarroya va destacar-ne el Sistema d'Informació de Polígons d'Activitat Econòmica (SIPAE), una base de dades oberta i en línia dels 1.436 polígons d'activitat econòmica existents a Catalunya que indica de quines infrestructures i serveis disposen. Segons Villarroya, aquesta eina permetrà millorar la competitivitat dels polígons i facilitar l'atracció d'inversors. En aquest sentit, va apuntar: «Quan una empresa vol establir-se a Catalunya, sovint només pensa en Barcelona. Catalunya, però, és molt rica, i en funció del sector en què treballi pot convenir-li més instal·lar-se al Bages o al Berguedà, per exemple. El SIPAE facilita la presa de decisions de les empreses».



El punt de vista dels empresaris

Segons Esteve Pintó, president de Pimec Catalunya Central, el contingut de l'avantprojecte de llei presentat per Villarroya «s'adapta a les necessitats que els hem traslladat». Les associacions empresarials dels polígons del Bages, que ahir al matí van entregar un manifest de reinvindicació dels polígons industrials a la directora general d'Indústria, sol·liciten al Govern català que estableixi «un model de gestió que estructuri organitzativament les àrees empresarials de Catalunya» que tingui en compte i millori «els models que funcionen actualment a Catalunya i Europa».

Les associacions dels polígons també demanen que es reconeguin les associacions i òrgans de gestió dels polígons com a «òrgans d'interlocució i negociació amb les administracions públiques», i recorden que els polígons que disposen de mecanismes de gestió publicoprivada són «més endreçats, més dinàmics, amb més serveis i més competitius».

Per la seva banda, l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, va recalcar en declaracions a aquest diari que el 36% de l'activitat econòmica del Bages és industrial, i va afirmar que la nova llei presentada per Maria Matilde Villarroya proposa mecanismes efectius per fer més àgils les relacions de les administracions públiques amb el sector privat.