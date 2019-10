Vincular les pensions a l'IPC augmentarà la despesa en el 3% del PIB el 2050

Nou avís del Banc d'Espanya per a la sostenibilitat de les pensions. El director general d'Economia i Estadística de l'entitat, Óscar Arce, va assegurar ahir que vincular les pensions a l'IPC augmentarà la despesa en un 2% del PIB el 2030 i en més d'un 3% el 2050. A més, adverteix de l'augment de la despesa relacionada amb l'envelliment de la població, especialment per la jubilació de la generació del baby boom. Així, el Banc d'Espanya diu que l'augment de cost per l'evolució demogràfica seria entre el 5% i el 7,2% del PIB el 2035 i entre el 7,6% i el 13,6% el 2050. Segons l'entitat, encara que hi hagi un augment de la taxa d'ocupació, no serà suficient per compensar la pujada per l'envelliment i per això calen reformes profundes. La despesa en pensions va augmentar del 7,4% del PIB l'any 2007 al 10,6% el 2018, després de la crisi, principalment perquè hi ha hagut menys gent treballant i perquè ha crescut la taxa de dependència i de pensions mitjanes.