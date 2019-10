La xifra d'aturats registrats al Bages experimenta el millor setembre en una dècada

El Bages va tancar el setembre amb 298 aturats registrats menys, el que suposa el -3,07% respecte del mes anterior. Un descens similar no s'ha registrat mai el setembre a la comarca al llarg de la darrera dècada. El nombre absolut de persones sense feina inscrites a les oficines del SEPE al Bages és de 9.417, 37 menys que un any enrere.

La retallada del nombre d'aturats en ple setembre arriba en un entorn d'estancament de la reducció de l'atur a Catalunya (aquest setembre ha crescut el 0,32% respecte de l'agost) i també en el conjunt del territori central, on els creixements interanuals del nombre d'aturats ja comencen a ser regulars en algunes comarques, com és el cas de la Cerdanya o de l'Alt Urgell, territoris amb força incidència de l'atur estacional.

Cal anar fins a l'abril (un mes habitualment bo per a la retallada del nombre d'aturats) del 2018 per trobar una davallada al Bages superior a la del 3,07% experimentada aquest setembre, quan es va registrar una caiguda del 3,5%.

En el conjunt de la Catalunya Central, l'atur intermensual s'ha reduït l'1,32%, amb els increments estacionals de l'Alt Urgell i la Cerdanya (aquesta amb un destacat 20,4%), així com al Solsonès i també al Baix Llobregat Nord, mentre que experimenta caigudes a la resta de comarques. La davallada a la Catalunya Central contrasta amb l'increment respecte de l'agost al conjunt català (0,32%). En termes interanuals, el ritme del descens de l'atur registrat al territori central també és superior al de la mitjana catalana: el -3% respecte del -1,32%.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, va advocar ahir per abordar amb «més cirurgia» la desocupació a Catalunya per evitar que certs sectors professionals tinguin dificultats per trobar perfils que encaixin amb les seves necessitats. «És el segon millor setembre dels últims deu anys, és un bona dada de creixement, però demostra que anem alentint el ritme de treure la gent de la xacra de l'atur», va explicar ahir en comissió parlamentària després que el ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social divulgués ahir les dades de desocupació.

El nombre d'aturats registrats a les oficines del Servei d'Ocupació Estatal (SEPE) ha incrementat a Catalunya en 1.205 persones el setembre respecte a l'agost, de manera que el nombre total de desocupats si situa ara en 372.623. «És una xifra que pot considerar-se normal, però necessitem més feina de cirurgia», va dir el conseller, que creu que «en un país amb persones parades no pot ser que hi hagi sectors que no troben persones amb certes qualificacions». Del començament d'any ençà, l'atur ha descendit a Catalunya en 7.721 persones, una caiguda del 2,03%, mentre que a tot Espanya 122.798 persones han sortit de les llistes de la desocupació.