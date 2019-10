Els aranzels de Trump inquieten, sense alarmar, els productors d'oli i vi de la Catalunya Central

La decisió del president dels Estats Units, Donald Trump, d'apujar els aranzels a productes europeus pot tenir conseqüències en el sector vinícola i oleic de la Catalunya Central. Els productors, que s'estan guanyant prestigi malgrat no tenir-hi el nivell d'implantació de les comarques capdavanteres, estan a l'expectativa dels efectes que pot tenir l'increment del 25% de les taxes d'exportació que entrarà en vigor partir del 18 d'octubre. Preocupats, però no alarmats. De fet, una minoria de productors exporten a l'altre cantó de l'Atlàntic i en cap cas hi venen la major part de les ampolles. Això sí, n'hi ha que, tot i no ser presents en el mercat nord-americà, alerten que podrien veure's arrossegats per la caiguda generalitzada del comerç.

Un dels productors que podrien estar més espantats no es mostra alarmat. Xavier Ruzafa té oliveres a Navàs, Súria i Cardona, i exporta el seu oli, The booc, a restaurants de Miami, Boston i Nova York. És un dels que destinen més ampolles als clients nord-americans. «Espero que ens afecti poc el nostre negoci perquè nosaltres venem a clients que no els ve d'un cèntim. El nostre producte és costós perquè volem aconseguir un oli verge d'alta qualitat i qui ens compra fa una gran inversió. Per aquest motiu creiem que ens continuaran comprant, tot i que he rebut alguna trucada d'un client dels Estats Units per les noves mesures que entraran en vigor», explicava a Regió7 Ruzafa.

Aquest productor, que té la finca a Navàs, exporta als Estats Units des que va començar a comercialitzar oli, fa sis anys. «Quan vam començar sí que depeníem totalment dels clients nord-americans perquè hi veníem el 92% del que produíem, però ara el percentatge ha baixat fins al 30% perquè tenim més presència a establiments de referència a Barcelona i ens hem obert a altres mercats de l'exterior, especialment el japonès», afirma.

Ruzafa i altres productors de la regió opinen que les grans empreses que hi comercialitzen quantitats d'oli importants seran les més afectades. A Olesa de Montserrat, els elaboradors estan units sota el paraigua d'Oliveraires Palomar Olesana, una Societat Agrària Transformadora (SAT) creada fa uns deu anys que preserva la varietat autòctona d'aquesta zona del Baix Llobregat Nord i ven part de l'oli a Califòrnia. «Només hi tenim un client i la producció que se'n va a Estats Units com a màxim és del 10%, i per aquest motiu em sembla que no ens afectarà gaire», explica el president de la societat, Felip Gibert, que, de fet, té una comanda per enviar al client californià aviat i assegura que de moment no ha rebut cap trucada anul·lant-la o preguntant sobre els nous preus. Els pesos pesants de la indústria olienca, situats a Tarragona i Lleida, són els que, segons els productors de la Catalunya Central, més se'n ressentiran, perquè els Estats Units és un país de referència per a les exportacions i és clau per al desenvolupament de les empreses.

Els productors consultats ahir per aquest diari estaven molt pendents de les oliveres. D'aquí a dues setmanes començarà l'època de recol·lecció i ara esperen que les decisions del Donald Trump no suposin un nou maldecap. Altres productors d'oli que no venen als Estats Units, com Migjorn –amb finques al Bages i al Solsonès–, es mostraven indiferents ahir a la notícia.



Alerta pels preus del vi

El sector vinícola del Bages està preocupat sobretot pels efectes col·laterals de la guerra comercial. Dels 15 productors de la comarca, una tercera part ven ampolles al mercat nord-americà i els percentatges d'exportacions són tan petits que cap celler té por de trontollar pels nous aranzels.

«Els vins elaborats al Bages es fixen sobretot en el mercat de la Unió Europea i en països del continent, com Suïssa, amb els quals, tot i no ser dins de la Unió, hi ha estretes relacions comercials», explica el president de la DO Pla de Bages, Joan Soler. «Tot i no fer grans exportacions als Estats Units, està clar que si els nous aranzels tiren endavant, hi haurà conseqüències per al sector vinícola d'arreu, també el de la Catalunya Central, perquè estem parlant d'un mercat molt important i d'un increment, el 25%, molt elevat», afegeix. El temor és que hi hagi un increment dels preus als Estats Units i que l'ampolla de vi passi a ser un producte exclusiu, a l'abast de menys butxaques. Una conseqüència que per a Soler podria desembocar en una disminució generalitzada de les vendes i una reducció del benefici. I és que només hi ha dues variables possibles: o s'apuja el preu dels vi o els cellers redueixen els ingressos. El president de la DO del Pla de Bages espera que «la Unió Europea s'imposi en la guerra comercial i contraataqui en sentit contrari» amb la finalitat que Trump faci marxa enrere en les noves mesures comercials.



El neguit dels pagesos

Unió de Pagesos també tem que el sector de la pagesia en general es vegi afectat per la disminució del consum que es pot derivar de la guerra comercial. «Entre la protecció a ultrança i el liberalisme absolut, hi ha termes intermedis i una coherència que en aquestes mesures no hi són. Nosaltres, per exemple, som un país que necessita un mínim de protecció. Els nous aranzels no ajudaran ningú i encara complicarà més arribar a cobrir els costos de producció», explica el coordinador a la Catalunya Central d'Unió de Pagesos, Carles Mencos.

El sindicat agrari reclama a les administracions catalana i estatal, en un comunicat emès ahir, que treballin per evitar que el sector pagui els plats trencats pel fet que la Unió Europea donés subsidis al sector de l'aeronàutica. Esperen la resposta de les autoritats de la UE per pal·liar els efectes de la guerra comercial de final incert.