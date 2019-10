El Consell del Bages contractarà cinc joves a través del SOC durant sis mesos

El Consell Comarcal del Bages té previst contractar aquest octubre cinc joves a través del Servei d'Ocupació de Catalunya amb contractes de sis mesos. Les places són per a joves d'entre 16 i 29 anys inscrits al SOC i beneficiaris del programa de Garantia Juvenil. A més, cal que tinguin un títol universitari o de formació professional de grau superior i no haver participat en les convocatòries anteriors. El Consell cerca perfils de tècnics per a les àrees d'Educació, Cultura i Joventut (tasques de supervisió de les empreses que presten el servei de menjador escolar), Turisme (diagnosi de la infraestructura interpretativa del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac), Habitatge (informació, derivació i suport tècnic en assessorament, mediació, tramitació i gestió d'expedients), Serveis Financers (comunicació de subvencions) i Atenció a les Persones (servei de primera acollida del Bages i realització de mòduls formatius vinculats).