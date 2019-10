El Govern activa un pla de 300 milions per pal·liar la crisi de Thomas Cook

El Govern espanyol ha anunciat que activarà el pròxim 11 d'octubre un pla de xoc de 300 milions d'euros per pal·liar els efectes de la fallida del touroperador britànic Thomas Cook.

Segons la ministra en funcions d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, la fallida impedirà l'arribada de 300.000 turistes a Balears i 400.000 a les Canàries que ja havien comprat els seus bitllets.

El pla busca pal·liar aquests efectes mitjançant 13 mesures, que, entre altres, impliquen una rebaixa de les taxes aeroportuàries dels vols a Canàries i Balears, però no a altres aeroports afectats per la fallida, com per exemple els de Girona i Reus.

L'executiu espanyol en funcions també activarà una campanya de promoció i engegarà una línia de crèdit de 200 milions d'euros (dues terceres parts del pla) per a les 1.000 empreses afectades.