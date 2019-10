La manresana Texpol celebra avui el 70è aniversari

L'empresa manresana Textil Planas Oliveras, S.A. (Texpol), especialitzada en la fabricació de productes sanitaris d'un sol ús per a l'àmbit sanitari, celebra avui el seu setantè aniversari amb un programa d'actes a les seves instal·lacions.

L'esdeveniment pretén ser «un acte proper i emotiu de reconeixement a tots els col·laboradors de l'empresa», segons expliquen fonts de Texpol. La celebració tindrà la presència de l'alcalde Valentí Junyent, inclourà parlaments, sopar i un final de festa amb una actuació musical.

Texpol arriba a les set dècades d'activitat com a fabricant molt ben posicionat en el mercat estatal d'apòsits quirúrgics d'un sol ús i altres productes sanitaris, per al sector hospitalari, clínic, asistencial i també per al consumidor final a través de les oficines de farmàcia. Jesús Cristóbal, conseller delegat del grup Texpol, afirma que l'empresa «està afrontant una important inversió per modernitzar encara més les instal·lacions, ubicades a Manresa, amb la construcció d'una nova sala blanca de producció, l'automatització de les línies de productes i l'ampliació de la secció d'esterilització amb la incorporació d'un nou autoclau».

El grup Texpol disposa també d'una subsidiària a Portugal, Texpol Portugal SLU (que aquest any compleix 10 anys) i el 2018 va adquirir l'empresa Tegosa Médica, S.L., ubicada a la província de Toledo, fundada el 1978 i dedicada també a la fabricació tèxtil de productes sanitaris.

Fundada a Manresa el 1949 per la família Planas Oliveras, l'empresa va canviar de mans el 2014, en ser venuda a un grup d'accionistes dels quals el majoritari és Jesús Cristóbal, que insisteix que «hem de mantenir l'ADN de 70 anys d'història perquè Texpol ajuda a salvar vides amb els seus productes».