Pimec i CCOO es desmarquen de la vaga general convocada per l'independentisme

La patronal Pimec i el sindicat CCOO de Catalunya no donen suport a la vaga convocada per la Intersindical-CSC i la IAC per l'11 d'octubre. En una entrevista a TV3, el president de Pimec, Josep González, i el secretari general de CCOO, Javier Pacheco, no van compartir ahir els motius per convocar aquesta vaga i van apostar per altres vies de mobilització quan es faci pública la sentència del procés. Així, Pacheco va afirmar que la vaga «no és l'opció» per a Comissions perquè pot portar la «confrontació» als centres de treball i no segueix l'esperit del màxim consens. González va apuntar que té una «motivació política» i que està «encoberta amb raons laborals».

Dos anys després de l'aturada de país del 3-O, tant Pacheco com González expliquen que llavors es va consensuar una resposta conjunta i que aquesta seria la via de cara a la resposta a la sentència contra els líders independentistes. En aquesta resposta no hi veuen la vaga general, el primer perquè creu que la meitat de la ciutadania «no està en els interessos d'intentar construir una república», i per això creu que pot portar confrontació als centres de treball. És per això que aposta per una resposta en la via de «construir consensos», i que comporti no només una resposta al carrer, sinó «una lectura política». «Quan la gent surti al carrer ha de saber per què», va declarar. Pacheco creu que perquè la resposta sigui contundent no pot venir només d'aquells que donen suport a la independència, sinó que s'han de sentir interpel·lada «la gent que vol votar, la que està en contra que siguin a la presó» i que en el transfons s'aposti per «una negociació política per recompondre la negociació amb l'Estat». Per aconseguir aquesta resposta consensuada afirma que tots han de fer «renúncies dels posicionaments maximalistes» per cercar el punt de trobada. «La resposta ha de ser del conjunt de la ciutadania», resumeix.

D'altra banda, González veu motius polítics en la convocatòria de l'11 d'octubre que «pot posar en perill una cosa tan seriosa com la de debatre temes laborals quan toca amb els agents que toca». Va explicar que estan debatent en el si de l'organització quina és «la millor actuació en cada moment» davant d'unes «previsibles sentències que no agraden gens» i després de dos anys de presó preventiva que «xoquen». «Farem en cada moment el que les circumstàncies aconsellen», va declarar, insistint també en la necessitat de «consensuar» aquesta resposta. Pacheco va respondre a González que la vaga convocada per la Intersindical-CSC és «totalment legítima», tot i que ells no hi donen suport.

Tots dos van recordar que el 3 d'octubre del 2017 es va viure una situació «sense precedents» que, segons Pacheco, va expressar «una indignació molt majoritària». El secretari de CCOO va asseverar que aquest sindicat continua en aquest esperit però es pregunta si tots els partits «han mantingut l'esperit de consens» o han desenvolupat «estratègies de part» que han portat al bloqueig de la política. En aquest sentit, va dir que s'ha d'aprofitar la fi del procés judicial per fer un «replantejament de recomposició política amb noves majories que trenquin els bloquejos» i que sigui capaç d'establir un diàleg.