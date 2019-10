Regió7 organitza a Manresa el segon eWoman el 5 de novembre

El teatre Kursaal de la capital del Bages acollirà el proper 5 de novembre la segona edició de la jornada eWoman, organitzada per Regió7 i Prensa Ibérica, que té com a objectiu servir d'altaveu per mostrar els casos d'èxit de dones que han destacat per la seva trajectòria professional i lluita en diferents entorns de l'actualitat. La jornada començarà a 2/4 de 10 del matí i s'allargarà fins a 1/4 de 2 del migdia.

La jornada està concebuda per servir de motivació i inspiració a altres dones i enfortir la imatge de la dona d'avui. Per això s'hi explicaran grans experiències sintetitzades en intervencions curtes en una jornada que vol ser amena, dinàmica i motivadora, amb ponències inspiradores. A més, durant la jornada es lliuraran els premis eWoman Manresa 2019 al Negoci on-line, a la Trajectòria professional by Caixabank i al Mèrit esportiu by LaLiga. Com a colofó final, d'entre totes les premiades en tots els esdeveniments que es realitzin al conjunt de l'Estat d'eWoman, hi haurà una gala final en la qual Prensa Ibérica Media premiarà l'eWoman de l'any.

ICL Iberia, Endesa i LaLiga són patrocinadors d'una jornada que impulsa CaixaBank i en què també col·laboren la consultoria jurídica i empresarial Sensus, Sala Motors, Fibracat, Espai Bellesa, Consell Comarcal del Bages i l'Ajuntament de Manresa. L'assistència és gratuïta, però cal una inscripció prèvia a https://www.ewoman.es/manresa/

Durant la jornada intervindran dones provinents de diversos sectors econòmics i empresarials, que explicaran la seva experiència i la seva trajectòria professional i donaran consells per servir d'inspiració a les assistents a l'acte. Properament es donarà a conèixer el programa complet d'una jornada que l'any passat ja va esdevenir un èxit de convocatòria i de contingut professional.