UGT denuncia que el nombre de treballadors afectats per un ERO creix el 82%

UGT va denunciar dijous que el nombre de treballadors afectats per un ERO a Catalunya ha crescut el 82%, fins a superar les 5.000 persones, durant el primer semestre en relació amb el mateix període de l'any passat. A més, el sindicat alerta que aquesta tendència anirà a l'alça abans de finalitzar el 2019 després dels expedients presentats per empreses com Prysmian i TE Connectivity. Els sectors de més afectació de pèrdua d'ocupació són els de l'automoció i el químic. Amb tot, UGT avisa que aquestes dades demostren que «existeix una desacceleració econòmica», fet que justifica –continua- la derogació d'una reforma laboral «que fa que sigui molt més fàcil acomiadar treballadors que utilitzar la via de la flexibilitat interna».

En un comunicat, el sindicat exigeix al Govern de la Generalitat que parli de dades reals i que s'impliqui de manera real en la sostenibilitat del teixit industrial i de l'ocupació a Catalunya.