La Cambra de Barcelona pregunta a l'empresariat sobre la independència

La Cambra de Barcelona ha posat en marxa una consulta per conèixer l'opinió de l'empresariat català sobre quines serien les conseqüències per a la seva compa-nyia en cas que Catalunya fos un estat dins la UE, i planeja llançar-ne una altra sobre la resposta que s'hauria de donar a la sentència del procés. La pregunta sobre les conseqüències econòmiques d'una Catalunya independent és la primera que formula l'organisme cameral en el marc de la iniciativa que ja va anunciar fa uns mesos de tenir un sistema de consultes permanent, que es planteja que sigui setmanal.

En conferència de premsa, el president de la Cambra, Joan Canadell, va explicar ahir que la primera consulta, que es farà a través del web de l'entitat, es durà a terme com un projecte pilot i s'ha obert a tot l'empresariat català, i no només al de Barcelona, perquè es considera «important». La pregunta concreta és «Quines creu que serien les conseqüències econòmiques per a la seva empresa en cas d'una Catalunya amb Estat propi integrada dins la Unió Europea?», el mateix enunciat d'una consulta realitzada el 2012 pel departament d'estudis de la Cambra, amb una mostra d'uns 800 empresaris. Les respostes possibles entre les quals podran elegir els empresaris seran quatre: 1.- positives, 2.- no significatives, 3.- incertes i 4.- negatives. Uns 500.000 empresaris i autònoms de Catalunya (380.000 de la demarcació de la Cambra de Barcelona) poden votar en la consulta oberta ahir mateix i que es pretén mantenir durant uns quinze dies.

Canadell i la vicepresidenta de l'organisme cameral, Mònica Roca, van assenyalar que d'aquí a dos o tres dies podran veure l'interès que desperta la consulta i, si aquest es considera suficient, es plantejarà preguntar sobre la resposta que s'hauria de donar a la sentència del procés, que el Tribunal Suprem donarà a conèixer durant els pròxims dies.

El 25,4% dels empresaris que van participar en la consulta del 2012 sobre la mateixa qüestió plantejada ara van afirmar que les conseqüències econòmiques d'una Catalunya independent dins la UE serien positives; el 24,3% va assenyalar que serien incertes; el 13,8% va apuntar que serien negatives i el 36,4% restant va afirmar que no afectaria significativament la marxa del seu negoci.

«Si, per exemple, voten 20.000 persones, la resposta tindrà més legitimitat que el resultat d'aquesta altra enquesta anterior i se li haurà de fer cas. No volem precipitar-nos. Animem tots els empresaris a participar-hi», va dir Canadell.

L'empresari, president de la Cambra amb una llista independentista, avança que es volen dur altres qüestions a consulta, com sobre la figura de l'aprenent.