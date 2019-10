Can Padró Un centenar d'empresaris al cinquè networking de Castellbell

Prop d'un centenar d'empresaris van participar ahir al circuit de Can Padró en la cinquena edició de la jornada de networking de Castellbell i el Vilar. La sessió, organitzada per l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar, la fundació Emi Manresa i el mateix circuit de Can Padró, va posar en contacte empresaris del territori. Durant la jornada, el consultor Miquel Lladó va explicar la importància de tenir una estratègia per assolir èxits en l'àmbit empresarial i va incidir en la importància de saber-se adaptar als canvis de la societat actual i no perdre de vista la possibilitat d'innovar i aprendre cada dia.