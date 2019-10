La pensió de les autònomes és el 30% inferior a la dels homes

La pensió mitjana de les dones autònomes a Catalunya el 2018 va ser de 578 euros, la qual cosa suposa el 70% de la dels homes, de 824 euros, i el 83,6% de la pensió mitjana total, segons dades publicades pel Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (Ctesc).

La diferència de gènere en les pensions s'explica, principalment, per les de jubilació, que tenen la quantia mitjana amb més diferència entre homes i dones: 875 euros per a ells i 647 per a elles, va informar el Ctesc divendres en un comunicat. L'ens atribueix aquesta diferència a la participació en el mercat de treball entre dones i homes, i especialment en el cas de les dones grans per haver tingut trajectòries més irregulars i, per tant, amb cotitzacions més baixes.

El 2018, el nombre total de pensions contributives del Règim Especial de Treballadors Autònoms (Reta) –el 18,4% del total de pensions contributives a Catalunya– va ser de 317.627, el 68,3% dels quals són de jubilació. L'estudi observa que el 54% de les pensions del Reta són percebudes per una dona, mentre que hi ha més homes en les pensions de jubilació i incapacitat permanent, en les quals representen el 56% i el 67,6%, respectivament.

El Ctesc també destaca que la pensió mitjana del Reta el 2018 va ser de 691,5 euros, la qual cosa suposa el 37% més baixa que la del règim general, que és d'1.110,3.