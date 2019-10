La xifra de bitllets de 500 euros va marcar l'agost el seu mínim històric des de l'any 2002

La xifra de bitllets de 500 euros en circulació va arribar l'agost als 24.15 milions, la xifra més baixa des del setembre del 2002, mentre que el nombre de bitllets de 200 euros va marcar el seu nivell històric més baix, segons les últimes dades publicades pel Banc d'Espanya, que va deixar d'emetre aquests bitllets el gener d'aquest any. L'import de tots els bitllets de 500 euros es va situar l'agost en 12.000 milions d'euros, davant dels més de 12.500 milions d'euros del mes anterior.

El consell de govern del Banc Central Europeu (BCE) va acordar al principi de maig del 2016 deixar de produir bitllets de 500 euros. En aplicació d'aquesta decisió, el Banc d'Espanya va cessar el 27 de gener passat l'emissió de bitllets de 500 euros, si bé seguiran sent de curs legal, de manera que podran seguir circulant i utilitzant-se com a mitjà de pagament i com a dipòsit de valor, és a dir per comprar i guardar.

Així mateix, els sectors professionals, com bancs, companyies de transport de fons o oficines i canvi de moneda, entre altres establiments, podran recircular els bitllets de 500 euros. Aquests mantindran el seu valor indefinidament i podran canviar-se als bancs centrals nacionals de la zona de l'euro en qualsevol moment.

D'altra banda, el nombre de bitllets de 50 euros en circulació es va situar l'agost en els 1.066 milions, deu milions menys que un mes abans però 26 milions més respecte a la xifra de fa un any. L'import a l'agost dels bitllets de 50 euros va arribar als 53.300 milions.

A més, l'import dels bitllets de 200 euros es va situar en el vuitè mes de l'any en 1.028 milions d'euros, amb 5.140.000 unitats, el seu mínim històric. Aquesta xifra és inferior a la dels 5,46 milions del mes de juliol i als 7.250.000 d'ara fa un any.

En el cas dels bitllets de 100 euros, va augmentar la diferència entre bitllets distribuïts i bitllets retirats a l'agost, després que les entitats que operen a l'Estat lliuressin al Banc d'Espanya més bitllets dels que es van posar en circulació. En concret, la diferència entre els bitllets distribuïts i els retirats l'agost va ser de 86 milions d'unitats, quatre milions més que la diferència de juliol i 31 milions més que fa un any.

Aquesta situació pot ser deguda pel fet que el país sigui un receptor de turisme i la possibilitat que els turistes hagin portat l'últim any a Espanya molts bitllets d'aquest tipus, segons va apuntar el Banc d'Espanya. Quant als bitllets de 10 i 20 euros, el saldo net entre el distribuït i les devolucions també va ser negatiu i es va intensificar en els dos casos respecte al mes anterior. La diferència va ser de 1.471 milions de bitllets en el primer cas i de 2.012 milions en el segon.