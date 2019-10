El Concurs d'Idees Emprenedores del Berguedà convoca la 8a edició

L'Agència de Desenvolupament del Berguedà obre les inscripcions per a la 8a edició del Concurs d'Idees Emprenedores del Berguedà, que augmenta la quantia dels premis. El certamen segueix comptant amb el patrocini de La Caixa, la qual ha augmentat la seva aportació de 4.500 euros fins als 6.500 i amb la col·laboració de diverses entitats i empreses que doten en conjunt els premis amb més de 15.000 euros.

D'aquesta manera el primer premi rebrà un total de 8.100 euros, del quals 3.000 seran en metàl·lic i 5.100 en serveis que faciliten el desenvolupament del negoci. El segon premi rebrà un total de 5.100 euros (2.000 en metàl·lic i 3.100 en un paquet de serveis); el tercer premi, 4.000 euros (1.000 en metàl·lic i 3.000 en un paquet de serveis); i finalment el premi de votació popular, que s'emportarà 500 euros en metàl·lic.

En l'edició d'enguany es donarà continuïtat al format adoptat l'any passat, basat a centrar el concurs a través del món audiovisual. El concurs es portarà a terme per Xarxa TV, en format de programa diari, on cada emprenedor disposarà de 20 minuts per explicar el seu projecte emprenedor. Com a novetat en el desenvolupament televisiu, les filmacions del programa es faran en una part a les instal·lacions dels emprenedors, fet que pretén aproximar a l'espectador la realitat del dia a dia dels diferents emprenedors i donaran un nou dinamisme al programa. L'altra part de cada programa s'enregistraran al plató de la Televisió del Berguedà, on hi haurà les representants d'empreses reconegudes d'àmbit comarcal i d'un emprenedor guanyador de edicions passades que podran fer preguntes i aconsellar els emprenedors cap al camí de l'èxit.

Aquest format, segons l'organització, «permetrà donar molta més notorietat i visibilitat als emprenedors, i arribar a un gruix important de públic tal com es va posar de manifest l'any anterior, on cada programa va ser vist per més de 20.000 telespectadors de mitjana».

Totes les candidatures es presentaran en una única categoria de Premi Emprenedor que guardona els projectes d'empresa més viables, més innovadors i amb més potencial de creixement. Dins aquesta categoria, hi haurà dos tipus de premis, els atorgats pel jurat i l'atorgat pel vot popular per Internet a través de la web de Regió7.

El termini de presentació de candidatures s'estén fins al 18 de novembre i tota la informació sobre el concurs (bases, inscripcions i registre» està disponible a la web de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà.

La iniciativa s'emmarca en el programa per a l'emprenedoria de l'agència i en el seguit d'activitats per promoure-la a la comarca del Berguedà, com són el programa Cultura Emprenedora a les Escoles, el Programa EJE per als instituts i amb accions com l'Escola d'Emprenedors.