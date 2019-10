Denunciada una empresa bagenca amb 52 treballadors sense alta a la Seguretat Social

El departament de Treball, Afers Socials i Famílies traslladarà a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el cas d'una empresa d'atenció domiciliària que presta els serveis al Bages i el Berguedà perquè tenia 52 treballadors/es sense donar d'alta a la Seguretat Social. El departament no va facilitar ahir el nom de l'empresa.

Una actuació de la Inspecció de Treball va descobrir que l'empresa tenia 52 persones treballadores sense estar donades d'alta a la Seguretat Social, de les quals 30 no tenien autorització administrativa per residir ni treballar a l'Estat espanyol; 13 no van ser donades d'alta amb caràcter previ a la prestació, 8 rebien prestacions per desocupació i 1 rebia una prestació per incapacitat permanent.

Com que es tracta d'infraccions de caràcter molt greu i constitutives d'un delicte penal, el departament, «a través dels mecanisme de coordinació, posarà els fets en coneixement de la Fiscalia perquè realitzi les actuacions susceptibles de ser iniciades davant d'incompliments d'aquesta gravetat», segons va fer públic ahir Treball.

En concret, recorda el departament, que «l'article 311.2 del Codi Penal preveu penes de presó de sis mesos a sis anys i multa de sis a dotze mesos a aquells qui donin ocupació simultàniament a una pluralitat de treballadors sense comunicar la seva alta a la Seguretat Social si el nombre de treballadors afectats és del 25% a empreses de més de 100 treballadors, del 50% a empreses de més de 10 i menys de 100, i de la totalitat a empreses d'entre 5 i 10 treballadors». A banda de posar el cas en mans de la Fiscalia, la Inspecció de Treball ha proposat sancions econòmiques, que sumen gairebé 735.000 euros, per matèria d'estrangeria i de Seguretat Social.