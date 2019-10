Foment alerta que l'absentisme laboral creix fins a màxims històrics

La patronal catalana Foment ha denunciat que l'absentisme laboral, ja sigui injustificat o no, ha crescut de manera preocupant els últims anys i que durant el primer trimestre de l'any va assolir màxims històrics, tant a Catalunya com a Espanya. La presidenta de la comissió laboral i de recursos humans de Foment, María Ángeles Tejada, i el director de relacions laborals i afers socials de la patronal, Javier Ibars, fan aquesta denúncia a partir de dades facilitades pels serveis tècnics de la patronal.

Segons Foment, a Espanya l'absentisme justificat va provocar la pèrdua del 5,2% de les hores pactades, mentre que el de caràcter injustificat va suposar una minva de l'1,4%. A Catalunya, aquestes magnituds van ser del 5,3 i de l'1,5%, respectivament, durant el primer trimestre del 2019, fet que suposa els valors màxims de la sèrie històrica. L'absentisme laboral té un cost de 344 euros a l'any per empleat, estima Foment, que alerta en un comunicat que és un dels principals motius de preocupació per a les empreses pels seus costos directes i indirectes. L'absentisme suposa pèrdua de jornades laborals, amb els consegüents costos directes associats i comporta un retard del ritme de treball, ja que es redueix la mà d'obra, argumenta la patronal. Foment reivindica que se suprimeixi l'obligació empresarial de pagar la prestació per incapacitat temporal del quart al quinzè dia de baixa, així com reconèixer a les mútues la capacitat de donar altes mèdiques en tots els supòsits.