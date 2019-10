L'FMI alerta d'una desacceleració «en gairebé el 90% del món»

El Fons Monetari Internacional (FMI) alerta d'una desacceleració "en gairebé el 90% del món" aquest any. En el seu primer discurs davant l'organització, la nova directora, Kristalina Georgieva, ha assegurat que el creixement caurà aquest any a la seva taxa més baixa des de principis de la dècada i ha admès que la situació econòmica és "complexa" i que les perspectives són "precàries". Per la directora de l'FMI, els conflictes comercials són una de les principals causes de la desacceleració. "Estan repercutint negativament", ha dit Georgieva, que ha avisat que "el creixement del comerç mundial s'ha pràcticament paralitzat" i ha apostat per "alliberar el potencial que ofereix el comerç per generar creixement".

Davant una rebaixa a la baixa per al 2019 i el 2020, la successora de Christine Lagarde ha insistit durant el seu discurs que "la clau és millorar el sistema, no abandonar-lo". Si la situació econòmica s'agreuja, la directora de l'FMI ha reclamat una resposta fiscal comuna.

Segons dades de l'FMI, la guerra aranzelària entre els Estats Units i la Xina implicarà una pèrdua de 700.000 milions de dòlars per a l'economia mundial per al pròxim any, xifra que representa prop d'un 0,8% del PIB global. Aquesta xifra suposa, ha dit Georgieva, tota l'economia suïssa.