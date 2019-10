La realitat augmentada i la visió artificial, a debat a la Cambra

La Cambra de Comerç de Manresa acollirà dijous una nova jornada del cicle «L'empresa del demà», concebut per exposar i debatre sobre les noves tecnologies que entren amb força al sector industrial.

Aquest cop, el tema central seran les eines de visió i visualització, com la realitat augmentada i la visió artificial, i les seves aplicacions a la indústria. La jornada es farà a la seu de la Cambra entre les 9 i les 11 del matí i l'assistència és gratuïta. Hi participaran com a ponents Pere Roset, CEO d'Aumenta Solutions, que parlarà sobre la realitat augmentada aplicada a la indústria; Juan Manuel de Checa, gestor de la zona Catalunya d'Infaimon, i David Cervilla, director d'R+D+I de Barcelona Vision, que parlaran de la visió artificial i les seves aplicacions industrials. Serà la sisena sessió del cicle «L'empresa del demà», que es va iniciar a final del 2018.