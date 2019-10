El govern de Manresa suspèn la relació amb Monserveis pels contractes il·legals

Solubages SL, l'empresa manresana d'atenció domiciliària que opera amb el nom comercial de Monserveis i que ha estat denunciada per la Generalitat a la Fiscalia per tenir 52 treballadors sense donar d'alta a la Seguretat Social, té vigent un conveni amb l'Ajuntament de la capital del Bages per al programa Xec Servei. Per aquest programa, Serveis Socials de l'Ajuntament de Manresa atorga un ajut econòmic en format de val de descompte directe per cada hora de servei contractada a les quatre empreses adherides, una de les quals és Solubages.

Segons ha explicat a aquest diari Mariona Homs, regidora delegada d'Acció i Inclusió Social, l'Ajuntament va suspendre ahir al matí cautelarment la relació amb Monserveis i s'ha donat a l'empresa un termini de 10 dies perquè presenti algun document que acrediti que compleix amb la Seguretat Social. Si no és així, diu Homs, «se li rescindirà el conveni». Segons Homs, les 52 persones ateses actualment per Monserveis i subvencionades pel programa Xec Servei van ser derivades ahir mateix al matí a les altres tres empreses homologades per l'Ajuntament: Servi3, Servifamília i Sant Andreu Salut.

Segons informava dilluns el departament de Treball, Afers Socials i Famílies, una actuació de la Inspecció de Treball va descobrir que «una empresa d'atenció domiciliària del Bages i el Berguedà» (el nom de Solubages no va transcendir públicament fins ahir) tenia 52 persones treballadores sense estar donades d'alta a la Seguretat Social, de les quals 30 no tenien autorització administrativa per residir ni treballar a l'Estat espanyol; 13 no van ser donades d'alta amb caràcter previ a la prestació, 8 rebien prestacions per desocupació i 1 rebia una prestació per incapacitat permanent.

Es tracta d'infraccions «de caràcter molt greu i constitutives d'un delicte penal», per a les quals es preveuen penes de presó de sis mesos a sis anys i multa de sis a dotze mesos. A banda de posar el cas en coneixement de la Fiscalia, la Inspecció de Treball ha proposat diverses sancions econòmiques per a Solubages SL, que sumen gairebé 735.000 euros, per matèria d'estrangeria i de Seguretat Social



L'empresa vol recórrer

Xavier Pubill, gerent de Solubages, va declinar ahir a aquest diari valorar els fets i es va limitar a comentar que Monserveis «continua treballant amb normalitat» (tot i la suspensió cautelar que l'Ajuntament assegurava haver fet al matí pel Xec Servei) i que la denúncia «s'ha de recórrer». «Ells diuen una versió, però nosaltres en tenim una altra», assegurava Pubill.



Homs: «No hi havia queixes»

Segons Mariona Homs, l'Ajuntament desconeixia la situació laboral d'aquestes persones treballadores, la majoria de les quals, segons fonts coneixedores del cas, no disposarien de cap titulació per fer atenció sanitària a gent gran. «Per homologar les empreses se'ls requereix una declaració responsable», conforme compleixen tots els requisits per exercir, explica Homs, que assegura que l'Ajuntament «mai no ha detectat cap irregularitat ni havíem rebut cap queixa dels usuaris». A més, recorda Homs, Solubages SL «és una empresa autoritzada per la Generalitat» per operar al sector en convenis publicoprivats.

Homs apunta que de les 52 persones ateses actualment per Monserveis amb el suport del programa Xec Servei, «a més del 90% només se'ls feia un servei de neteja de la llar», feina per a la qual, recorda Homs, no es requereix cap titulació específica. A la resta de persones usuàries, però, sí que se'ls oferien tasques d'atenció domiciliària. «El servei era de qualitat», insisteix Homs. Quant a les condicions laborals de les treballadores de Monserveis, Homs assegura que «nosaltres no podíem saber-les, no podem demanar les nòmines a les empreses, com en qualsevol altre conveni que signem».

El programa Xec Servei es va renovar a final de l'any passat amb la novetat que s'establien dues modalitats d'ajut: si fins aleshores hi havia un sol xec de 4,5 euros, a partir de llavors se'n va establir un altre de 7 euros (fins a 100 o 150 xecs anuals), que es descompten a l'usuari i que cobren directament les empreses adherides. Segons fonts del sector, les treballadores (la majoria de les quals, sense donar d'alta) estarien cobrant uns 4,5 euros l'hora. Segons va publicitar l'Ajuntament amb motiu de la renovació del programa, aquest pretén «incentivar, a través de al col·laboració publicoprivat el desenvolupament de la responsabilitat social de les empreses prestadores de serveis de proximitat, alhora que fomentar l'ocupació en aquest sector de serveis». Segons el consistori, el programa «preveu els mecanismes de seguiment i control, que haurà d'estar avaluat anualment per part de l'Ajuntament». L'abril passat, l'alcalde de Manresa, Valentí Ju-nyent, va signar els convenis de Xec Serveis amb Servi3 Serveis a Domicili SL, Servifamília suport a la Gent Gran, Sant Andreu Salut, Fundació Privada i Solubages SL.



La denúncia de la CGT

CGT del Berguedà va explicar ahir en un comunicat que el cas havia arribat a Inspecció de Treball a partir d'una denúncia d'aquest sindicat. «L'estiu de l'any passat la CGT del Berguedà va tenir un conflicte amb Monserveis per un acomiadament i un deute a una treballadora. Vam aconseguir que la treballadora cobrés el que li cor-responia. Tanmateix, a partir d'aquest cas vam saber-ne d'altres i vam adonar-nos que l'empresa basava els seus beneficis en l'explotació laboral de persones en situació de gran vulnerabilitat: dones immigrants sense papers». Segons explicita el sindicat les feines consistien en «jornades interminables, condicions laborals precàries i sous de misèria».

A partir de la denúncia, segons revela CGT, nou treballadores immigrants de Monserveis «han pogut acreditar que havien treballat més de sis mesos i per tant podran tramitar el permís de residència per arrelament laboral».