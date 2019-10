Quant cobra l'alcalde del teu poble?

El Ministeri de Política Territorial ha fet pública la llista de sous de tots els alcaldes dels municipis de l'Estat. Les dades són de l'exercici de 2018 i a Catalunya, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, és la que més cobra, amb un sou de 99.999,00 euros. La segueixen les alcaldies de Terrassa i Reus. En l'última posició hi aparèix el municipi de Viladamat, a Girona, amb un sou de 120 euros.

A la Catalunya Central la llista l'encapçala l'alcalde de Sant Fruitós de Bages amb un sou de 42.798,94 euros. El segueix de ben a prop Súria amb 42.172,62 euros i completa el podi Piera, a l'Anoia, amb 41.904,94 euros. Segons el Ministeri, l'alcalde de Manresa va percebre 32.678,30 euros.

Per altra banda, el Ministeri ha facilitat una llista dels municipis en els que els seus alcaldes declaren no percebre beneficis per exercir les seves funcions. Aquí hi podem trobar municipis petits de la Catalunya Central com Gisclareny, Castell de l'Areny i la Nou.

També hi ha els alcaldes d'Igualada i Moià, que exercien funcions a la Diputació de Barcelona i els seus sous provenien de la citada institució.



