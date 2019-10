Monserveis pagava 375 euros al mes per 60 hores de treball setmanal

L'empresa manresana Monserveis hauria estat retribuint treballadors sense papers amb 375 euros mensuals per 60 hores de treball mensual, segons denunciava ahir CGT del Berguedà a aquest diari. «Aquest va ser el cas de la primera persona que va venir a veure'ns per denunciar el cas», explica Pep Cara, secretari general de la Federació Comarcal de la CGT al Berguedà. Altres casos aportats per CGT són els de treballadores que cobraven 800 euros mensuals per 12 hores de feina sis dies la setmana. Cara qualifica el tracte laboral de Monserveis de «modus operandi», que en cap cas hauria estat «atzarós». «Hi havia mala fe», diu Cara. A més, diu el sindicat, «es pressionaven les treballadores» per no denunciar l'abús. «A les estrangeres se les amenaçava de fer-les fora del país», diu Cara.

Monserveis, denominació comercial de Solubages SL dedicada a l'atenció domiciliària, ha estat denunciada per Inspecció de Treball a la Fiscalia en descobrir que tenia 52 persones treballadores sense estar donades d'alta a la Seguretat Social, de les quals 30 no tenien autorització administrativa per residir ni treballar a l'Estat espanyol; 13 no van ser donades d'alta amb caràcter previ a la prestació, 8 rebien prestacions per desocupació i 1 rebia una prestació per incapacitat permanent.

Es tracta d'infraccions «de caràcter molt greu i constitutives d'un delicte penal», per a les quals es preveuen penes de presó de sis mesos a sis anys i una multa de sis a dotze mesos. A banda de posar el cas en coneixement de la Fiscalia, la Inspecció de Treball ha proposat diverses sancions econòmiques per a Solubages SL, que sumen gairebé 735.000 euros, per matèria d'estrangeria i de Seguretat Social.



Homologada per la Generalitat



L'empresa tenia homologació de la Generalitat per operar al sector en contractes publicoprivats, i en vigor d'aquesta acreditació treballava amb diversos ajuntaments del Bages i del Berguedà, com és el cas de Manresa, que dimarts va suspendre cautelarment la relació amb l'empresa, a la qual ha donat un termini de 10 dies perquè presenti al·legacions. L'Ajuntament es reserva la possibilitat de sancionar l'empresa, de la qual és gerent Xavier Pubill.

Segons fonts de la Generalitat consultades ahir per aquest diari, l'administració catalana només intervé per acreditar si es compleixen els requisits que es demanen a una empresa del servei en cas que hi hagi una denúncia. Segons documentació del mateix departament de Treball, Afers Socials i Famílies, «es considera personal auxiliar d'atenció a persones en situació de dependència» els perfils d'auxiliar de gerontologia, auxiliar per a l'atenció personal de persones amb discapacitat, assistent/a d'atenció domiciliària, treballador/a familiar i assistent personal». Tots aquests perfils, segons la Generalitat, haurien de tenir una acreditació professional per exercir, fet que no era el cas en treballadors de Monserveis.

Segons l'Ajuntament de Manresa, «al 90%» de les 52 persones que consten com a usuàries del programa municipal Xec Servei ofert mitjançant Monserveis se'ls oferien serveis de neteja de la llar. Segons el conveni signat entre l'Ajuntament i Monserveis l'abril d'aquest any, els serveis per als quals s'atorgava l'homologació eren els «d'atenció domiciliària a malalts, ajudes al desplaçament de persones amb dificultats i manteniment de la llar, compra, àpats i cura de la roba». Segons dades ofertes per l'Ajuntament, el programa Xec Servei atén 141 usuaris, 52 dels quals de Monserveis (a més de 5 de Sant Andreu Salut, 27 de Servifamília i 57 de Servi 3), que haurien facturat 1.894 xecs per valor de 4,5 o 7 euros cadascun.

Segons el conveni Monserveis es comprometia a «oferir el servei d'assistència i cura professionalitzada d'atenció domiciliària mitjançant treballadors/es familiars o tècnics especialistes d'atenció sociosanitària, auxiliar d'ajuda a domicili, tot i que quan els serveis s'orientin preferentment a l'atenció a la gent gran es podran utilitzar auxiliars de geriatria o tècnics d'atenció sociosanitària».

Segons fonts de la Generalitat, el control de la qualitat del servei ofert hauria de ser municipal, «que són els que tenen subscrits els contractes amb les empreses», asseguren aquestes fonts. El conveni municipal amb Monserveis preveia un «seguiment i avaluació» del servei per part del consistori que no s'ha fet, ja que, com assegurava dimarts a aquest diari la regidora d'Acció i Inclusió Social, «No podem demanar les nòmines dels treballadors, i l'administració només pot conèixer la qualitat del servei entrant als domicilis. I nosaltres no en teníem cap queixa». Segons Homs, el servei fins ara era «de qualitat».