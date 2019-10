Últims dies per presentar candidatures als eWoman

Falta menys d'un mes per a l'eWoman Manresa, una jornada organitzada el 5 de novembre per Regió7 i Prensa Ibérica al teatre Kursaal, amb el patrocini de LaLiga, ICL i Endesa, impulsat per Caixabank i amb la col·laboració de Fibracat, el Consell Comarcal del Bages, Sala Motors i l'Ajuntament de Manresa. L'esdeveniment té com a objectiu servir d'altaveu als casos d'èxit de les dones que han destacat per la seva trajectòria professional i el seu lideratge en l'entorn empresarial actual.

Amb l'objectiu de ser una sessió motivadora i inspiradora, la jornada inclourà el lliurament dels premis eWoman Manresa 2019. Regió7 atorga tres reconeixements a tres dones amb una trajectòria professional destacable de la Catalunya Central. Les tres premiades rebran un guardó i podran explicar a través d'una entrevista al diari la seva experiència ewoman i donar a conèixer el seu perfil professional. Com a colofó final, d'entre totes les premiades en tots els esdeveniments que es facin en el conjunt de l'Estat d'eWoman, hi haurà una gala final en la qual Prensa Ibérica Media premiarà l'eWoman de l'any.

El proper 17 d'octubre, el jurat dels premis eWoman es reunirà per estudiar les candidatures presentades a les tres categories dels guardons: Negoci online, Trajectòria professional by CaixaBank i Mèrit Esportiu by LaLiga.

A Trajectòria professional by CaixaBank es valora el compromís social i el treball que les dones candidates desenvolupen al llarg de la seva vida laboral. En la categoria de Negoci Online el jurat premia dones disruptives que, amb entusiasme, esforç i imaginació, han aconseguit transformar la seva il·lusió en un negoci consolidat en l'entorn digital.

I, d'altra banda, al premi Mèrit Esportiu by LaLiga es reconeix les dones amb un recorregut esportiu destacable a les comarques centrals.

Les inscripcions per ser candidates al premi es poden enviar per correu electrònic a esdeveniments@regio7.cat abans del 17 d'octubre del 2019.

L'assistència a l'esdeveniment és gratuïta, però cal una inscripció prèvia al web www.ewoman.es