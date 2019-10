Catalunya exposa al Brexit 4.000 milions en exportacions al Regne Unit

Catalunya va exportar per valor de 3.926,63 milions d'euros al Regne Unit el 2018, 1.152 dels quals corresponien al sector de l'automòbil, el 30% del total, segons dades de la direcció territorial de Comerç i ICEX de Catalu-nya del ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Aquesta seria l'exposició de les exportacions catalanes al Regne Unit, quan falten aproximadament tres setmanes per a la data prevista del Brexit, el 31 d'octubre. La xifra suposa una davallada del 2,59% en comparació amb el 2017, quan es va exportar per valor de 4.031 milions. Pel que fa al 2019, durant els set primers mesos s'ha arribat als 2.652 milions, el 9,17% més que en el mateix període de l'any anterior.

El primer sector exportador al Regne Unit va ser l'automobilístic l'any passat, seguit del de semimanufactures amb 955,84 milions. Per productes, el principal exportat des de Catalunya va ser l'automòbil, per valor de 1.034,85 milions.

Al conjunt de l'Estat, el 2018 es va exportar al Regne Unit per valor 18.977 MEUR, el 0,14% més que el 2017. D'aquest total, el 20% van ser exportacions catalanes. Del gener al juliol del 2019 la xifra arriba als 11.768,32 MEUR, el 2,24% més que en el mateix període de l'any anterior.

Per territoris, Barcelona lidera les exportacions catalanes al Regne Unit, amb el 76,9% del total. A més, són el 16% de les estatals. En xifres generals, Barcelona va exportar per valor de 3.020,55 milions, gairebé el 4% menys que l'any anterior. En dades del 2019, les exportacions van representar 2.151 milions del gener al juliol, el 13,16% més que en el mateix període del 2018. En el cas de Girona, el 2018 es va exportar al Regne Unit per valor de 250,54 milions, l'1% més que el 2017. Aquesta xifra va representar el 6,38% del total català i l'1,32% de l'estatal. En els primers set mesos de l'any, el volum d'exportacions gironines a territori anglès arriba als 155 milions, el 3,67% més que en el mateix període del 2018. Pel que fa a Lleida, les exportacions al Regne Unit van arribar als 92,93 milions el 2018, el 8,20% menys que el 2017. Així, van representar el 2,37% del total de les catalanes i el 0,49% de les estatals. D'altra banda, entre el gener i el juliol es va arribar als 45,57 milions, el 5,47% menys que en el mateix període del 2018. Finalment, les exportacions tarragonines al Regne Unit van representar un volum de 562,61 milions, el 4,95% més que el 2017. La xifra suposa el 14,33% del total de les catalanes i el 2,96% de les estatals. D'altra banda, entre gener i juliol es van assolir gairebé els 300 MEUR, el 9,18% menys que en el mateix període del 2018. Segons dades de la direcció ter-itorial de Comerç, el 2018 les importacions van representar 2.829,17 milions, l'11,74% més que el 2017. Entre gener i juliol del 2019 la xifra arriba als 1.700 milions, el 6,37% més que en el mateix període de l'any passat. Aquestes importacions són el 24,71% del total d'importacions estatals. Dins de Catalunya, el 81% de les importacions provenen de Barcelona, el 2,9% de Girona, el 15,4% de Tarragona i el 0,93% de Lleida.