El segon eWoman de Regió7 presentarà cinc casos d'èxit i una sessió de coaching

El teatre Kursaal de Manresa acollirà el 5 de novembre la segona edició de la jornada eWoman, organitzada per Regió7 i Prensa Ibérica, que vol servir d'altaveu per mostrar casos d'èxit de dones que han destacat per la seva trajectòria professional i lluita en diferents entorns de l'actualitat. La jornada, organitzada amb el patrocini de LaLiga, ICL i Endesa, impulsada per Caixabank i amb la col·laboració de Fibracat, el Consell Comarcal del Bages, Sala Motors i l'Ajuntament de Manresa, començarà a les 10 del matí i es clourà a 2/4 de 2 del migdia.

Amb l'objectiu de ser una sessió motivadora i inspiradora, la jornada inclourà el lliurament dels premis eWoman Manresa 2019: Negoci online, Trajectòria professional by Caixabank i Mèrit esportiu by LaLiga. Regió7 atorga tres reconeixements a tres dones amb una trajectòria professional destacable de la Catalunya Central. Les tres premiades rebran un guardó i podran explicar a través d'una entrevista al diari la seva experiència ewoman i donar a conèixer el seu perfil professional. Com a colofó final, d'entre totes les premiades en tots els esdeveniments que es facin en el conjunt de l'Estat d'eWoman, hi haurà una gala final en la qual Prensa Ibérica Media premiarà l'eWoman de l'any.

Durant la jornada intervindran dones provinents de diversos sectors econòmics que explicaran la seva experiència i la seva trajectòria professional i donaran consells per servir d'inspiració a les assistents a un acte que conduirà la periodista de Regió7 Queralt Casals i que introduirà la delegada del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, Alba Camps.



Les participants

Nerea de la Corte, responsable de Gestió Mediambiental d'Endesa, és enginyera industrial en tècniques energètiques per la Universitat Politècnica de Catalunya. Treballa a Endesa des del 1999. La seva tasca està focalitzada en el medi ambient des del 2008.

Beatriz Magdalena García, Health and Safety Manager a ICL Group, és enginyera de mines amb experiència en el món de la prevenció de riscos laborals en diferents indústries. Ha liderat projectes estatals i internacionals basats en sistemes de gestió i programes de seguretat i salut.

Esther Guirado, gerent territorial de la Catalunya Central de Sorea, és enginyera tècnica de mines (UPC), Master in Water management (UPC), i té diversos post-graus en la seva especialitat.

Mercè de Vilar Font, directora de la Secretaria Tècnica de Negoci de la Direcció Territorial Catalu-nya de CaixaBank, és llicenciada en Ciències Econòmiques per la UAB, i és postgrau en Direcció Bancària per l'IDEC-Universitat Pompeu Fabra.

Sílvia Gratacòs, presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, també és llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UAB. Exregidora de l'Ajuntament de Manresa, actualment desenvolupa tasques de Direcció Financera i Gerència a Llibreria Sobrerroca i Navingrat.

Usoa Arregui, per la seva banda, és coaching i cofundadora de Cambyo juntament amb Ignacio Alonso i Alfredo Julià.



El programa

L'acte començarà amb la benvinguda d'Alba Camps i continuarà amb les ponències de Nerea de la Corte («I per què jo no? Transformar-se dins el sector energètic», 10.20 h), Beatriz Magdalena García («L'enginyeria també és per a les dones», 10.35h), Esther Guirado (10.55 h), Mercè de Vilar Font (1.15 h) i Sílvia Gratacòs («L'empresa familiar: responsabilitat i passió», 11.35 h). Clourà la jornada, després d'una pausa per al cafè, una activitat de coaching a càrrec d'Usoa Arregui (12.25h). A partir de les 13.10 h es lliuraran els premis eWoman.