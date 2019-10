Entren en vigor els aranzels dels EUA a productes alimentaris espanyols

Els aranzels nord-americans a productes agroalimentaris europeus, com a represàlia del conflicte per les ajudes públiques a Airbus en el marc de l'OMC, van entrar en vigor ahir.

Aquesta decisió s'empara en la resolució per part del panell d'arbitratge de l'Organització Mundial del Comerç (OMC) d'una disputa per subsidis de la UE a l'aviació civil, que ha autoritzat els Estats Units a imposar contramesures a la UE per valor de 6.800 milions d'euros (que afecten Espa-nya per un valor al voltant de 790 milions d'euros).

El Banc d'Espanya ha estimat que l'increment dels aranzels a productes agroalimentaris espa-nyols des del 3,5% actual fins al 25% implicarà un descens de les vendes d'aquests productes a l'economia nord-americana d'almenys el 12%, és a dir, uns 95 milions d'euros, gairebé el 0,01% del PIB.

D'altra banda, els tècnics de Duanes, representats en Gestha, han estimat que els aproximadament 700 milions d'euros de determinades exportacions espa-nyoles suportaran un nou cost aranzelari de gairebé 120 milions d'euros. D'aquesta manera, Espanya serà el sisè país de la Unió Europea que més patirà els nous aranzels dels Estats Units, darrere d'Alemanya, França, Regne Unit, Itàlia i Irlanda.

No obstant això, Gestha assegura que l'impacte de la mesura a Espanya afectarà tot just el 0,7% de totes les exportacions espa-nyoles i per als sectors afectats per les mesures dels Estats Units serà «significativament menor del que s'esperava», ja que les vendes a aquest país són el 4,5% de les exportacions mundials, i d'elles només el 5,5% estaran afectades per l'aranzel.

Les mesures aranzelàries posen en perill les vendes dels vuit sectors més afectats –oli d'oliva, vi, olives, formatges i altres lactis, productes del porcí, sucs, licors, mol·luscos i fruites preparades o conservades, i podrien suposar la pèrdua de més de 5.000 llocs de treball a Espanya.

Els productes espanyols més afectats per l'augment aranzelari que aplicarà el Govern de Donald Trump seran l'oli d'oliva verge, les olives i l'oli d'oliva, la presència en el mercat nord-americà és gairebé una cinquena part de les exportacions d'oli i el 23 , 7% de les exportacions d'olives.

Alhora, el mercat dels Estats Units dels vins espanyols el 2018 va ser el quart pel que fa a exportacions espanyoles en valor, amb un total de 325 milions d'euros exportats i un volum de 90 milions de litres. Pel que fa al vi afectat (vins tranquils envasats de menys de 14 graus), el valor de les exportacions el 2018 seria del voltant dels 240 milions d'euros, ja que en són excloses categories com els escumosos o els vins generosos.

Arran d'aquesta política aranzelària, el sector agroalimentari espanyol s'ha aliat per exercir pressió negociadora fins a l'últim moment, tant en les relacions directes de l'Executiu espanyol amb els Estats Units, com per part de la Unió Europea, per arribar a un acord que eviti l'aplicació dels aranzels o almenys la seva «congelació».