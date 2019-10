Catalunya serà el territori de l'Estat on es faran més contractes durant la campanya de Nadal

Tot i la incertesa política i les advertències del Fons Monetari Internacional sobre una desacceleració econòmica, les previsions de contractació per als propers mesos són optimistes i un any més continua la creació d'ocupació a Espanya. Les últimes dades donades a conèixer pel ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social són agredolces, amb un augment del nombre d'aturats el mes de setembre (13.907) però amb un creixement del nombre de contractes indefinits (+11,4% ). Continuant aquest camí, les previsions per a la campanya de Nadal són favorables i s'espera un augment de les contractacions, amb Catalunya com a territori de l'Estat amb més volum.

Cada any la campanya nadalenca comença abans, les vendes s'incrementen de forma notable des que comença la tardor amb la tornada a l'escola, i totes les empreses ja estan preparant-se per a aquest període i reforcen les seves plantilles per fer front a l'alta demanda. Oficialment comença amb el Black Friday el proper 29 de novembre i continua fins al final de les rebaixes de gener.

En aquest context, Adecco i la seva divisió Adecco Outsourcing preveuen que entre aquest mes de novembre i el proper mes de gener (ambdós inclosos) se signin a Espanya prop de 1.148.000 contractes de posada a disposició (els que realitza el sector), que suposen el 7,3% més que en el mateix període del 2018-2019. És una xifra positiva però que es troba lleugerament per sota del creixement de la campanya del 2018, que va ser del 8%. D'aquests contractes, gairebé 214.700 se signaran a Catalunya, amb un creixement esperat del 9,5%, el segon més potent en l'àmbit autonòmic.

En paraules de Carles Villacastín, director d'Adecco Staffing, «estem travessant un període de molta incertesa en els mercats (eleccions, indicadors econòmics que s'estan desaccelerant) i, com no pot ser d'altra manera, també en el mercat de treball. Els indicadors avançats com el PMI Industrial no han estat gaire positius, i això preveu una situació de desacceleració econòmica. Tot i això, preveiem una campanya de contractació nadalenca positiva perquè el treball temporal permet a les empreses flexibilitzar la força laboral i creiem que és una molt bona solució per a moments d'incertesa com els actuals».

Quant a la distribució autonòmica de la campanya de Nadal, si es té en compte la xifra absoluta de contractes previstos per a la campanya nadalenca, un any més Catalunya se situa al capdavant de les previsions, i és la comunitat autònoma que més contractacions farà, al voltant de les 214.700. Darrere seu hi haurà la Comunitat de Madrid, amb gairebé 188.000 contractes, el País Valencià, amb 144.500, i la Regió de Múrcia, amb 143.500. Entre les quatre aglutinen pràcticament la meitat de les contractacions que es faran en aquests tres mesos. Molt a prop se situarà Andalusia, amb més de 114.200 nous llocs de treball, que la situen com la cinquena autonomia on se signaran més contractes durant aquest període.

A partir d'aquest punt, les contractacions descendeixen notablement pel que fa a nombre absolut de contractes signats. Aquí se situen Castella i Lleó, amb prop de 54.000 contractes; el País Basc, amb més de 51.500; Galícia, amb prop de 49.000, i Castella-la Manxa, amb més de 38.000, i que aquest any previsiblement avançarà Aragó en nombre de contractes. Aquesta última autonomia i Canàries esperen signar al voltant de 37.400 contractes en aquesta campanya.

Cap a la meitat baixa de la taula se situen Navarra, on s'esperen aconseguir les 27.100 contractacions, Cantàbria, amb 20.600, i Astúries, amb 10.700 nous llocs de treball, un cas excepcional aquest any, ja que no es preveu que hi hagi increments interanuals.