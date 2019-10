«Cal fer saber als joves que ser dona no limita les oportunitats professionals»

Actualment està al departament de Gestió Mediambiental, però abans es dedicava a temes de cogeneració i renovables en l'àmbit espanyol, i posteriorment, al desenvolupament de renovables a Europa «I per què jo no? Transformar-se dins el sector energètic» és el títol de la ponència que pronunciarà la responsable de Gestió Mediambiental d'Endesa, Nerea de la Corte, a la jornada eWoman, que es farà el dimarts 5 de novembre al teatre Kursaal de Manresa.

Faci'ns cinc cèntims de què exposarà davant del públic assistent a la jornada?

Explicaré la meva experiència personal i algunes situacions que m'han servit per aprendre que no ens podem autolimitar. A vegades tendim a pensar que pel fet de ser dona o de ser jove no se'ns tindrà en compte igual que a la resta i a l'hora de la veritat no és així, almenys segons les experiències que jo he viscut.

Com a enginyera industrial especialitzada en tècniques energètiques, s'ha mogut professionalment en un sector majoritàriament masculí. Com s'hi ha sentit o com l'han fet sentir?

Em considero una afortunada perquè no he trobat cap dificultat pel fet de ser una dona. Treballar en una gran empresa té aquest avantatge, ja que aquestes qüestions estan molt ben cuidades i no hi ha discriminació per raó de sexe a les taules salarials, ni en cap altre aspecte. Sé que no tothom ha tingut la mateixa sort que jo. Veus el món, veus les coses que passen i intueixes que hi ha dones que es troben barreres per arribar a ser allò que volen. Els «sostres de vidre» existeixen.

La poca presència femenina ja la viure durant la seva etapa universitària, on només un 10% eren dones. Actualment ha crescut l'interès de les noies per l'engi-nyeria?

A les carreres tècniques i a les enginyeries encara hi ha poques noies. S'estan fent molts esforços per tal que les noies vegin que no existeix cap límit perquè estudiïn aquest tipus de carreres. Participo en un projecte de voluntariat que fa Endesa a través de la Fundació Junior Achievement, on ens apropem als joves d'ESO per donar-los a conèixer aquest sector i les feines que desenvolupem, i que entenguin, mitjançant les nostres experiències personals, que ser dona no limita les teves oportunitats professionals.

A vostè què la va motivar a voler se enginyera?

Em vaig decidir a ser enginyera, d'una banda, veient la feina que feia el meu pare, que em resultava molt interessant, i de l'altra, deixant-me aconsellar pels meus professors de COU, que m'ho van recomanar.

Quin consell donaria a les joves interessades en aquest món o en altres carreres professionals tradicionalment masculinitzades?

Que s'atreveixin a fer el pas per estudiar o treballar en allò que els agrada. I sobretot que no s'autolimitin. Moltes vegades som nosaltres mateixes les que ens limitem o pensem que trobarem alguna dificultat afegida pel fet de ser dona, i en aquest sentit crec que entre totes tenim la responsabilitat de trencar aquests tabús i de lluitar per aconseguir fer allò que vulguem.

Com bé diu, el fet de ser dona no ha de generar cap mena de limitació, i tampoc hauria de suposar cap tipus de discriminació... Creu que en aquest sentit encara hi ha molta feina a fer?

Crec que, per sort, cada vegada hi ha més consciència que això no va de només homes o només dones sinó de trobar l'equilibri perquè cadascú té una visió i una manera de fer que penso que són complementàries.

Cal destacar que al departament on treballa, a Gestió Mediambiental d'Endesa, són cinc dones i sis homes, una xifra en equilibri que dista de la realitat d'altres companyies? O ja hi ha moltes dones al sector energètic?

Hi ha bastantes dones dins el sector energètic, però hi continuen dominant els homes. En aquest sentit, a Endesa Catalunya estem molt contentes perquè la presència femenina és rellevant. També en alts càrrecs. Tenim una directora general de territori, de comunicació, de serveis i comercial, entre d'altres. A més, el sector femení és molt actiu en aquest món. Fa un temps es va crear l'Associació Espanyola de Dones de l'Energia. Des d'aquí s'intenta ajuntar totes les veus femenines perquè tinguin més ressò i aconseguir una presència equilibrada a tots els nivells de l'empresa en el món de l'energia.

Què cal fer perquè les dones que ocupen càrrecs directius o àrees tecnològiques tinguin més visibilitat?

Som moltes les dones que treballem en feines tècniques o directives i, per sort, iniciatives com la de Regió7, amb eWoman, ajuden a visualitzar i normalitzar el paper actiu que tenim. Crec que és important que els joves vegin l'exemple de diferents dones de manera que es normalitzi la nostra feina i que el sexe no sigui un paràmetre distintiu.

Parlem de la conciliació. Amb un càrrec com el seu, referent de medi ambient a Catalunya, no ha de ser fàcil compaginar vida laboral i familiar tenint en compte que és mare de dos fills...

Faig tot el que puc per trobar l'equilibri i a Endesa tenim diferents mecanismes per facilitar la conciliació, com per exemple la flexibilitat horària i l'opció de treballar fora de l'oficina. Totes aquestes mesures fan més fàcil compaginar família i feina però sempre tinc la sensació que no faig prou, que arribo tard a tot arreu i que se m'escapen coses. Viatjo bastant i intento no passar nits fora de casa perquè això els nens ho acusen molt. Els meus fills em diuen que «les altres mares són a casa i tu no fas altra cosa que anar de viatge i tornar tard de la feina».