La comissió d'experts tria les tres dones que rebran els premis eWoman a Manresa

Una comissió integrada per Anna Gasulla, tècnica del CEDEM de Manresa; Moritz Castejón, director del centre d'empreses de CaixaBank a Manresa; Cristina Arespa, directora d'operacions d'ICL; Marc Marcè, director de Regió7, i els periodistes d'aquest diari Carles Blaya, Xavier Prunés i Queralt Casals; Joan Pedreira, director comercial de Regió7; Anna Salamaña, directora de Desenvolupament de Negoci d'aquest diari, i Mariona Triola, directora d'esdeveniments també de Regió, es van reunir ahir per decidir les guanyadores dels premis eWoman Manresa, que es lliuraran el proper 5 de novembre al teatre Kursaal de Manresa.

eWoman és un projecte innovador que promou el progrés social a través de l'experiència compartida per dones que destaquen en l'entorn professional, tecnològic i esportiu. La inspiració i la motivació són la clau d'un esdeveniment que, a través dels seus premis, reconeix i posa en valor el talent femení al servei del progrés de la nostra societat. La jornada reunirà i donarà a conèixer el nom de les tres guanyadores en les tres categories: Negoci Online, Trajectòria Professional by Caixabank i Mèrit Esportiu by LaLiga.

En la categoria de Negoci Online el jurat premia dones disruptives que, amb entusiasme, esforç i imaginació, han aconseguit transformar la seva il·lusió en un negoci consolidat en l'entorn digital.

A Trajectòria Professional by CaixaBank es valora el compromís social i el treball que les dones candidates desenvolupen al llarg de la seva vida laboral.

I a Mèrit Esportiu by LaLiga es reconeix les dones amb un recor-regut esportiu destacable a les comarques centrals.

La jornada eWoman, organitzada per Regió7 i Prensa Ibérica amb el patrocini de LaLiga, ICL, Sorea i Endesa; impulsat per CaixaBank i amb la col·laboració de Fibracat, el Consell Comarcal del Bages, Sala Motors i l'Ajuntament de Manresa, tindrà ponències d'empresàries i directives del territori, una activitat de coaching i el lliurament dels premis eWoman.

L'acte se celebrarà el 5 de novembre al Kursaal de Manresa de 9.30 h a 13.30 h. L'assistència és gratuïta, però cal una inscripció prèvia a www.ewoman.es.