El nombre de milionaris es multiplica a Espanya entre el 2010 i el 2019

La riquesa mundial ha augmentat el 2,6% en un any europa press

El nombre de milionaris a Espanya es va quintuplicar entre el 2010 i el 2019, fins a arribar a un total de 979.000 persones, segons es desprèn de l'Informe de la riquesa mundial 2019, elaborat per Credit Suisse Research Institute i publicat ahir.

El banc suís va especificar que per comptabilitzar la riquesa calcula el valor de mercat dels actius financers i no financers (immobles i solars) de cada persona, i hi descompta els seus deutes.

D'aquesta manera, mentre que el 2010 Espanya tenia172.000 milionaris, enguany, en el moment d'elaborar l'informe, n'hi ha 979.000. El canvi en la distribució de la renda i la riquesa ha contribuït en un 6,9% a l'augment dels milionaris, mentre que l'augment de la població ha aportat un 9,9%. Així, el 83,2% dels nous milionaris s'explica pel creixement de la riquesa mitjana.



En la posició número 16

D'aquesta xifra de milionaris espanyols, un total de 899.008 acumulen una riquesa d'entre un i cinc milions de dòlars (entre 895.000 euros i 4.470.000 d'euros), mentre que 52.585 tenen un patrimoni d'entre cinc i 10 milions de dòlars (4,47 i 8.950.000 d'euros), 24.818 disposen d'entre 10 i 50 milions de dòlars (entre 8,95 i 44.770.000 d'euros), 1.452 tenen actius valorats entre 50 i 100 milions de dòlars (44,77 i 89.500.000 d'euros), 685 disposen d'entre 100 i 500 milions de dòlars (89,5 i 447.700.000 d'euros), i 61 persones se situen en el tram més exclusiu, amb una riquesa valorada en més de 500 milions de dòlars. Aquestes dades situen Espanya en la posició número 16 del rànquing de països amb major nombre d'ultrarics.

Credit Suisse també estima que el nombre de milionaris espan-yols creixerà un 42% en els propers cinc anys, fins a situar-se en 1.394.000 el 2024.

Arreu del món, el nombre de milionaris el 2010 era de 13.830.000, mentre que nou anys més tard aquesta xifra s'ha multiplicat per tres, fins a arribar als 46.800.000.

D'aquests gairebé 47 milions de rics, 41,1 milions tenen un patrimoni d'entre un i cinc milions de dòlars, 3,7 milions tenen una riquesa situada entre cinc i 10 milions de dòlars, 1,8 milions disposen d'actius valorats entre 10 i 50 milions de dòlars, i 168.030 es troba en l'esglaó més alt dels rics, amb un patrimoni valorat en més de 50 milions de dòlars.

L'informe destaca que, respecte a l'any passat, la riquesa mundial ha augmentant el 2,6%, fins als 360 bilions de dòlars (322,3 bilions d'euros), impulsada pels Estats Units i la Xina tot i les tensions comercials.

La riquesa mitjana per adult es va situar en 70.850 dòlars, el que suposa un nou rècord històric en avançar un 1,2% respecte a les dades de l'informe del 2018.