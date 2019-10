L'automoció reclama «estabilitat política» per afrontar el canvi de model

El vicepresident executiu de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions (Anfac), Mario Armero, ha reclamat «estabilitat política» perquè el sector de l'automòbil afronti la reconversió a l'electrificació. En el marc d'una jornada sobre el futur de l'automòbil organitzada per CCOO a Martorell, Armero va lamentar ahir que fa quatre anys que «no hi ha reformes» i es continua debatent «sobre si el dièsel és bo o no» mentre els països veïns «estan fent els deures». La consellera d'Empresa, Àngels Chacón, va dir que també vol aquesta estabilitat i va reconèixer que la manca de pressupost limita l'actuació del Govern. Sindicats, fabricants i institucions han assegurat que Catalunya té les eines per afrontar el canvi de model però que cal actuar.

La descarbonització i la digitalització són dels grans reptes del sector de l'automòbil, com va quedar palès en el marc de la jornada «Fabricar automòbils sostenibles a Catalunya. Què tenim? Què cal per a una transició justa?» celebrada al Centre de Formació Professional d'Automoció Martorell. En la mateixa van participar sindicats, institucions i fabricants, que han coincidit que cal consciència sobre el canvi de model, polítiques decidides i inversions.

Una de les conclusions és que el sector viu moments complicats, amb una baixada de les matriculacions i algunes plantes compromeses com la de Nissan a Barcelona, però des de l'Anfac, Armero va assegurar que «s'està caient massa en l'alarmisme». En aquest sentit, va indicar que hi ha actualment models elèctrics adjudicats a Catalunya i a la resta de l'Estat i l'any acabarà amb 2,8 milions d'unitats venudes i 1,3 milions de matriculacions. «Les dades no són bones, ens ho hem de fer mirar, però sincerament treballem tots junts perquè això pot anar bé en el futur», va reivindicar.

Armero va criticar també la creació de dos impostos «regressius» per a l'automoció, com el del CO2, i va exigir que calen plans de finançament del vehicle elèctric i més punts de recàrrega, per passar dels 5.000 actuals als 250.000 que calculen que calen. També va reivindicar «claredat» en el futur per tal que els compradors sàpiguen què fer davant de la decisió de comprar un cotxe.

El president del Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya, Josep Maria Vall, va afirmar que el 75% de les empreses desapareixeran si no són capaces d'adaptar-se el canvi de model. En aquest sentit, va explicar que les empreses han de passar de fer plans estratègics a curt termini a fer-los «a llarg termini», a uns deu anys. «Fa falta ser arriscat i fer plans estratègics, com a mínim 10 anys. Ens podem equivocar però la gran equivocació seria no fer res», va dir.

Tots els participants van reconèixer que la lluita contra el canvi climàtic i la descarbonització és un procés «irreversible» i per això van indicar que el que cal és treballar en aquesta direcció. Sobre això, el secretari general d'Indústria de CCOO, Agustín Martín, es va preguntar si la societat i els partits polítics «són conscients» dels reptes. Ha criticat la situació compromesa que viuen algunes empreses perquè a l'Estat «és més fàcil» acomiadar i va reclamar que les institucions facin algun tipus de reforma per evitar-ho. En aquest sentit, el director general d'Indústria i pimes del ministeri, Galo Gutiérrez, va reconèixer que els instruments de què disposa l'Estat són «molt dèbils» i va apuntar a la necessitat de fer alguna reforma legislativa per poder acompanyar els projectes industrials de les empreses. «Ens veiem quan s'anuncia el tancament i s'ha de resoldre», va manifestar.

De la seva banda, la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, va explicar que l'administració catalana està treballant per acompanyar les empreses en aquest canvi i va reivindicar que «malgrat tot, malgrat el 155» s'ha aconseguit signar el Pacte Nacional per a la Indústria. Tot i això, va reconèixer que malgrat el 85% del compliment del pacte no s'està complint amb les inversions per la manca de pressupostos. «És evident que falta pressupost», va declarar. Chacón va assegurar tenir «vergonya» perquè el Centre de Formació Professional d'Automoció encara no estigui en marxa, com li han retret des del Clúster de la Indústria de l'Automoció. De fet, tots els participants van indicar que la formació és un dels punts claus en el procés de reconversió.