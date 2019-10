La Cambra confirma la desacceleració i rebaixa les previsions econòmiques

La Cambra de Comerç de Barcelona ha rebaixat la previsió de creixement del producte interior brut (PIB) català fins a l'1,9% el 2019 i l'1,7% el 2020. El president de la Cambra, Joan Canadell, va dir ahir que es tracta d'un «alentiment» i va fer una crida a no aturar el consum privat. Segons l'informe presentat per la Cambra, l'economia catalana ha moderat el ritme de creixement des del 0,5% del segon trimestre de l'any al 0,4% el tercer, i es podria desaccelerar una dècima més el quart trimestre, fins al 0,3%. El juliol, la Cambra preveia un creixement del PIB del 2,3% aquest any i del 2,1% per al proper.

El director d'Estudis Econòmics, Joan Ramon Rovira, va insistir que, tot i la revisió a la baixa, no hi ha un escenari de crisi econòmica sinó d'alentiment de l'economia, afectat per la reducció del dinamisme de l'economia mundial i incerteses com el Brexit o les guerres comercials. Va afegir que aquest factor important d'incertesa està repercutint en les decisions que han de prendre empreses i consumidors. A més, Rovira va dir que una part de la revisió té una explicació tècnica per la revisió de la sèrie històrica feta per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Tot i aquest context, Rovira i Canadell van destacar que el comerç exterior català manté una contribució positiva i compensa la menor distribució de la demanda interna. Pel que fa al consum, el de les administracions públiques està creixent –el 10,3% el primer semestre– però el de les famílies està baixant.

Rovira va apuntar que on sí que hi ha una situació de «recessió clara» és en la indústria i les manufactures, sector on baixen els afiliats a la Seguretat Social i on la inversió registrarà un creixement pràcticament nul aquest any. També reflecteix aquesta situació el 0,7% de davallada de la producció industrial fins a l'agost.

En concret, la Cambra apunta que és el sector de l'automoció el que està patint més aquesta situació, com s'observa per la baixada de matriculacions i d'exportacions de vehicles. En canvi, la construcció manté el to amb un increment del 12% dels visats d'habitatges entre gener i juliol, tot i que la compravenda ha baixat en el segon semestre. Pel que fa al turisme, Canadell diu que no s'ha de fer una lectura negativa de la seva reducció ja que fa temps que no es busca més turisme, sinó de més qualitat. A més, tot i la baixada, els visitants han gastat més.

En línies generals, el president de la Cambra assegura que l'economia catalana està «resistint prou bé el que està passant tant a nivell intern com extern» i situa com els tres grans problemes a afrontar les «Trumpvulències», el Brexit i la manca de pressupost tant a Catalunya com a l'Estat.

Canadall va destacar que l'economia catalana creix per sobre de l'europea i ha volgut transmetre un «missatge d'optimisme».

Davant d'aquesta situació, demana a les institucions «estabilitat política» i va afegir que «això vol dir diàleg i negociació». Per això, va exigir al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, «que dialogui amb els representants legítims del poble de Catalunya».