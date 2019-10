El BBVA descarta que la desacceleració econòmica derivi en una recessió

«No estem en recessió. Caure-hi no és ni imminent ni inevitable. Ens trobem en una situació de desacceleració», assegura Enrique Marazuela, director d'Inversions de BBVA Espanya Banca Privada des del 2004 i president de CFA Society Spain, l'associació global de professionals en inversió, des del 2016.

Marazuela, que ha parlat amb Regió7 de les previsions actuals de l'evolució econòmica global i de la seva repercussió en l'economia espanyola, apunta que, si entre final del 2017 i començament del 2018 el ritme de creixement mundial va situar-se en el 3,8% de mitjana, «l'última estimació del servei d'estudis del BBVA indica que hi haurà un creixement del 3,0% aquest any i el que ve».

Segons l'expert del BBVA, les principals amenaces per a l'economia mundial són «les tensions comercials entre la Xina i els Estats Units» i, en segon pla i «amb un impacte més limitat», les tensions derivades del Brexit. Tot i això, Marazuela assegura que, si bé és inevitable que tard o d'hora arribi una recessió, «no serà, ni de bon tros, com la crisi financera del 2007».



Preparar-se

Per a l'expert del banc basc, el marge de maniobra de les institucions públiques per mitigar els efectes negatius d'una eventual desacceleració econòmica és limitat. D'una banda, assegura que el Banc Central Europeu (BCE) no hi podria fer gran cosa, atès que «les grans mesures monetàries que podria aplicar ja estan desplegades».

D'altra banda, Marazuela argumenta que l'únic país d'Europa que es podria permetre afrontar un escenari de desacceleració mitjançant la política fiscal és Alemanya, ja que la resta d'economies europees tenen un deute i un dèficit públics «massa elevats». En aquest sentit, l'expert del BBVA afirma: «Espanya, amb un deute que ultrapassa el 100% i un dèficit de més del 2%, no s'ho podria permetre». Segons Marazuela, l'única recepta «viable» per a una economia com l'espanyola seria fer «reformes estructurals», que «tenen un cost polític i, per aquesta raó, calen governs forts per aplicar-les».

En aquest escenari incert, segons l'expert del BBVA, la «millor opció» per invertir són els bons emergents, és a dir, de «l'Europa de l'Est, l'Orient Mitjà, l'Àfrica, Llatinoamèrica i, sobretot, de països del sud-est asiàtic». Pel que fa als bons de països de l'Europa Occidental, Marazuela alerta que presenten una «asimetria entre rendibilitat i risc». Quant a les inversions en bons corporatius i en renda variable, l'expert del BBVA sosté que no ofereixen rendibilitats remarcables.

Finalment, Marazuela afirma que no cal patir gaire pels efectes en el preu del petroli de les tensions geopolítiques a l'Orient Mitjà, ja que tindran un impacte «limitat» i «no tan profund com en altres crisis». Segons l'inversor, l'augment de la producció als Estats Units i les perspectives de més creixement han convertit el petroli en un bé «abundant i barat», la qual cosa contribueix a estabilitzar els preus.